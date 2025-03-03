Прокурор Муравленко (ЯНАО) Артем Воложанин, по приказу Генеральной прокуратуры РФ, возглавил надзорное ведомство Пуровского района. Он начал службу с 2005 после окончания Курганского государственного университета, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 февраля на должность прокурора Пуровского района назначен старший советник юстиции Артем Викторович Воложанин», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Воложанин возглавлял прокуратуру Муравленко.
Старший советник юстиции родился в 1982 году. В 2005 году окончил Курганский государственный университет по специальности «юриспруденция». После окончания вуза приступил к работе в прокуратуре.
Службу начал в Курганской области в Шумихинском районе, позже получил повышение, став заместителем прокурора Целинного района, в той же должности служил в Макушинском районе. Приехав на Ямал, стал заместителем прокурора Губкинского.
Работал в отделе по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО, в 2016 году назначен на должность прокурора Шурышкарского района. В 2021 году, уже будучи старшим советником юстиции, возглавил прокуратуру Муравленко. На этом посту до недавнего назначения прослужил 3,5 года.
Пост в прокуратуре Пуровского района освободился после ухода на пенсию Артура Толстых. На место прокурора Муравленко назначена Ольга Жилина.
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