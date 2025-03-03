Выпускник курганского вуза возглавил районную прокуратуру ЯНАО. Фото

Прокурор Муравленко Воложанин возглавил прокуратуру Пуровского района
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Артем Воложанин возглавил прокуратуру Пуровского района
Артем Воложанин возглавил прокуратуру Пуровского района Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Муравленко (ЯНАО) Артем Воложанин, по приказу Генеральной прокуратуры РФ, возглавил надзорное ведомство Пуровского района. Он начал службу с 2005 после окончания Курганского государственного университета, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 февраля на должность прокурора Пуровского района назначен старший советник юстиции Артем Викторович Воложанин», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Воложанин возглавлял прокуратуру Муравленко.

Старший советник юстиции родился в 1982 году. В 2005 году окончил Курганский государственный университет по специальности «юриспруденция». После окончания вуза приступил к работе в прокуратуре.

Службу начал в Курганской области в Шумихинском районе, позже получил повышение, став заместителем прокурора Целинного района, в той же должности служил в Макушинском районе. Приехав на Ямал, стал заместителем прокурора Губкинского.

Работал в отделе по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО, в 2016 году назначен на должность прокурора Шурышкарского района. В 2021 году, уже будучи старшим советником юстиции, возглавил прокуратуру Муравленко. На этом посту до недавнего назначения прослужил 3,5 года.

Пост в прокуратуре Пуровского района освободился после ухода на пенсию Артура Толстых. На место прокурора Муравленко назначена Ольга Жилина.

Артем Воложанин возглавил прокуратуру Пуровского района
Артем Воложанин возглавил прокуратуру Пуровского района
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Прокурор Муравленко (ЯНАО) Артем Воложанин, по приказу Генеральной прокуратуры РФ, возглавил надзорное ведомство Пуровского района. Он начал службу с 2005 после окончания Курганского государственного университета, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 февраля на должность прокурора Пуровского района назначен старший советник юстиции Артем Викторович Воложанин», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее Воложанин возглавлял прокуратуру Муравленко. Старший советник юстиции родился в 1982 году. В 2005 году окончил Курганский государственный университет по специальности «юриспруденция». После окончания вуза приступил к работе в прокуратуре. Службу начал в Курганской области в Шумихинском районе, позже получил повышение, став заместителем прокурора Целинного района, в той же должности служил в Макушинском районе. Приехав на Ямал, стал заместителем прокурора Губкинского. Работал в отделе по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО, в 2016 году назначен на должность прокурора Шурышкарского района. В 2021 году, уже будучи старшим советником юстиции, возглавил прокуратуру Муравленко. На этом посту до недавнего назначения прослужил 3,5 года. Пост в прокуратуре Пуровского района освободился после ухода на пенсию Артура Толстых. На место прокурора Муравленко назначена Ольга Жилина.
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