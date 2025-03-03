Прокурор, начинавший карьеру в Кургане, получил пост в ямальской прокуратуре

В Губкинском назначили нового прокурора из Ямальского района. Ранее, Морковкин работал помощником прокурора в Курганской области, а также был замом прокурора в Муравленко и Лабытнанги, сообщает прокуратура ЯНАО.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 февраля на должность прокурора Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Дмитрий Евгеньевич Морковкин» — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. С 5 мая 2022 года он служил прокурором Ямальского района.
Морковкин родился в 1986 году, получил высшее юридическое образование, в 2009-ом окончил ГОУ ВПО «Курганский государственный университет» по специальности юриспруденция. Сразу после обучения ушел работать в органы прокуратуры, последовательно замещая должности в Курганской области, Муравленко и Лабытнанги.
Должность прокурора Губкинского вакантна с мая 2024 года, после отставки Евгения Резниченко, перешедшего на работу в окружной департамент природных ресурсов. Пост прокурора Ямальского района теперь вакантен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.