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29 июля 2017
28 июля 2017
10:00  29 июля 2017 0

Трамп одобрил санкции, Финляндия посредник России, мать увольняют за видео сына. Главное за неделю — на «URA.RU»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Несмотря на теплый прием в РФ, Трамп одобрил закон о антироссийских санкцияхФото: Официальный сайт президента РФ

Cегодня 29 июля. И вот самое интересное за неделю:

Трамп одобрил закон о санкциях против России. По мнению политологов, это подтолкнет Россию к сотрудничеству с КНДР. Президент России Владимир Путин назвал закон «хамством», российские политики — объявлением войны, а МИД РФ отреагировал жестко. Такая реакция возмутила посла США. Но это только начало. В ближайшее время в России могут запретить «Макдоналдс», «Кока-Колу» и «Бургер Кинг».

На этой неделе президент Владимир Путин встретился с главой Финляндии Саули Ниинистё. Встречу называют судьбоносной. А все потому, что Финляндия может стать посредником в отношениях России и Запада.

Помните историю про «гоп-стоп» в популярной Абхазии? Корреспондент «URA.RU» взглянул на отдых на популярном курорте по-другому. Читайте о том, за что Абхазию называют страной коров и «мерседесов», как местные наживаются на доверчивых туристов и почему отношение к приезжающим — основная причина отказаться от такого отдыха.

Пока простые люди ездят в Абхазию или Турцию, силовики, «крышующие» криминал в челябинском курортном городе, отдыхают в своих замках. «URA.RU» выяснило, какие хоромы можно отгрохать на деньги от нелегального казино.

На Урале школьнику, критикующему ремонт дорог в своем видео, городская администрация пообещала проблемы с ЕГЭ, а его маме — увольнение с работы. Правда за парня вступился мэр Невьянска и чиновники одумались. Но все равно такая позиция вызывает массу вопросов.

Пока в Невьянске запрещают критику дорожных работ, из Зауралья массово уезжает самая перспективная молодежь. Власти просят юные дарования остаться или вернуться после учебы назад. Но стоит ли? Читайте в материале «URA.RU», почему люди бегут из Курганской области, и другим советуют то же самое.

Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева так тронули мытарства экс-президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, что он назвал его судьбу «фантастической трагикомедией». И ведь правда!

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Надежда Банникова
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