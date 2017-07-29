10:00 29 июля 2017 0

Несмотря на теплый прием в РФ, Трамп одобрил закон о антироссийских санкциях Фото: Официальный сайт президента РФ

Cегодня 29 июля. И вот самое интересное за неделю:

Трамп одобрил закон о санкциях против России. По мнению политологов, это подтолкнет Россию к сотрудничеству с КНДР. Президент России Владимир Путин назвал закон «хамством», российские политики — объявлением войны, а МИД РФ отреагировал жестко. Такая реакция возмутила посла США. Но это только начало. В ближайшее время в России могут запретить «Макдоналдс», «Кока-Колу» и «Бургер Кинг».

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