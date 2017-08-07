В борьбу за главный инвестпроект Ямала вступил сильный игрок

В конкурс инвесторов по реконструкции аэропорта Нового Уренгоя может войти компания «Новапорт». Ранее о своем интересе к проекту уже заявили «Аэропорты регионов» принадлежащие Виктору Вексельбергу и группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
В компании «Новопорт» проект по реконструкции аэропорта Нового-Уренгоя считают интересным. Однако компания пока не подавала заявку на конкурс, поскольку срок еще не истек, пишет «Коммерсант».
Об участии в конкурсе ранее заявили «Аэропорты регионов» (контролируется «Реновой»), а также компания «Базэл» Олега Дерипаски, писало «URA.RU». Представитель «Базэла» заявлял нашему агентству, что компания знакома с аэропортом и его особенностями и готова поучаствовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения в Новом Уренгое.
По условиям конкурса предельный объем инвестиций партнера, согласно документам, — 5,3 млрд рублей. Это сумма вложений в ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала на первом этапе реконструкции. При этом аэропорт передадут инвестору в аренду лишь на 30 лет, а затем он опять вернется в собственность ЯНАО.
Пока нет определенности станет ли аэропорт международным. Как следует из концессионного соглашения, на первом этапе реконструкции такого статуса у объекта точно не будет. Однако если пассажиропоток превысит 1,4 млн человек, то из Нового Уренгоя запустят зарубежные рейсы.
Делать ставку только на нефтяников в самом аэропорту не стали, как как некоторые компании, например «Роснефть» возят своих вахтовиков через Игарку (Красноярский край).
Для пассажиров заключение концессионного соглашения означает, что в аэропорту Нового Уренгоя появятся стоянка, магазины и кафе. Пока что у авиаузла нет даже официального аэровокзала. Только зал прибытия и отправления и непрезентабельный зал официальных делегаций для вип-пассажиров.