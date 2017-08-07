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10:20  07 августа 2017 0

В борьбу за главный инвестпроект Ямала вступил сильный игрок

Пермская делегация в Кольцово и в Академическом. Екатеринбург , самолет, взлетная полоса, макет
Аэропорт ожидает масштабная реконструкцияФото: Александр Мамаев © URA.RU

В конкурс инвесторов по реконструкции аэропорта Нового Уренгоя может войти компания «Новапорт». Ранее о своем интересе к проекту уже заявили «Аэропорты регионов» принадлежащие Виктору Вексельбергу и группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

В компании «Новопорт» проект по реконструкции аэропорта Нового-Уренгоя считают интересным. Однако компания пока не подавала заявку на конкурс, поскольку срок еще не истек, пишет «Коммерсант».

Об участии в конкурсе ранее заявили «Аэропорты регионов» (контролируется «Реновой»), а также компания «Базэл» Олега Дерипаски, писало «URA.RU». Представитель «Базэла» заявлял нашему агентству, что компания знакома с аэропортом и его особенностями и готова поучаствовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения в Новом Уренгое.

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По условиям конкурса предельный объем инвестиций партнера, согласно документам, — 5,3 млрд рублей. Это сумма вложений в ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала на первом этапе реконструкции. При этом аэропорт передадут инвестору в аренду лишь на 30 лет, а затем он опять вернется в собственность ЯНАО.

Пока нет определенности станет ли аэропорт международным. Как следует из концессионного соглашения, на первом этапе реконструкции такого статуса у объекта точно не будет. Однако если пассажиропоток превысит 1,4 млн человек, то из Нового Уренгоя запустят зарубежные рейсы.

Делать ставку только на нефтяников в самом аэропорту не стали, как как некоторые компании, например «Роснефть» возят своих вахтовиков через Игарку (Красноярский край).

Для пассажиров заключение концессионного соглашения означает, что в аэропорту Нового Уренгоя появятся стоянка, магазины и кафе. Пока что у авиаузла нет даже официального аэровокзала. Только зал прибытия и отправления и непрезентабельный зал официальных делегаций для вип-пассажиров.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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