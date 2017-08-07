В Тобольске фирме «Судоремонт Сумкино» придется выплатить 1,2 миллиона рублей детям сотрудника, который погиб на производстве. Такое решение принял сегодня, 7 августа, Тобольский городской суд. Мужчину убило во время взрыва, прогремевшего 23 мая на барже.
Как сообщили в прокуратуре области, в июне в суд обратилась бывшая супруга сварщика, у которой остались двое несовершеннолетних детей — мужчина развелся с женой, однако продолжал с ней жить, и в мае прошлого года женщина была беременна. Дочь сварщика родилась уже после его смерти. Мать двоих детей потребовала от ООО «Судоремонт Сумкино» возмещения морального вреда.
Ранее в законную силу вступил приговор начальнику механического участка ООО «Судоремонт Сумкино» Валерию Шарапову и мастеру этого же участка Камилю Алееву — именно они были признаны виновными во взрыве, поскольку нарушили требования охраны труда.
Следователи выяснили, что 23 мая прошлого года в трюме правого борта судна, где не было вентиляции, велись покрасочные работы. Через пару часов после того, как красить закончили, Шарапов и Алеев приказали трем работникам выполнить там же сварочные работы — хотя сразу после покраски этого делать было нельзя. Из-за искр от сварки газо-паровоздушная смесь взорвалась. Погибли двое: сварщик ручной сварки и слесарь-судоремонтник, еще один слесарь-судоремонтник получил тяжкие увечья.
Шарапову суд дал полтора года лишения свободы условно, Алееву — год и три месяца.
По данным из открытых источников, учредителем ООО «Судоремонт Сумкино» является Акционерное общество «Обь-Иртышское Речное Пароходство», а управляющей компанией — ООО «Межрегионфлот».