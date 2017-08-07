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Главные новости Тюменской области
12:27  07 августа 2017 0

Тобольская фирма заплатит за взрыв на барже. Крупную сумму получат дети погибшего сотрудника

Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, суд, именем российской федерации
Суд приказал компании заплатить детям погибшего сварщикаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске фирме «Судоремонт Сумкино» придется выплатить 1,2 миллиона рублей детям сотрудника, который погиб на производстве. Такое решение принял сегодня, 7 августа, Тобольский городской суд. Мужчину убило во время взрыва, прогремевшего 23 мая на барже.

Как сообщили в прокуратуре области, в июне в суд обратилась бывшая супруга сварщика, у которой остались двое несовершеннолетних детей — мужчина развелся с женой, однако продолжал с ней жить, и в мае прошлого года женщина была беременна. Дочь сварщика родилась уже после его смерти. Мать двоих детей потребовала от ООО «Судоремонт Сумкино» возмещения морального вреда.

Ранее в законную силу вступил приговор начальнику механического участка ООО «Судоремонт Сумкино» Валерию Шарапову и мастеру этого же участка Камилю Алееву — именно они были признаны виновными во взрыве, поскольку нарушили требования охраны труда.

Следователи выяснили, что 23 мая прошлого года в трюме правого борта судна, где не было вентиляции, велись покрасочные работы. Через пару часов после того, как красить закончили, Шарапов и Алеев приказали трем работникам выполнить там же сварочные работы — хотя сразу после покраски этого делать было нельзя. Из-за искр от сварки газо-паровоздушная смесь взорвалась. Погибли двое: сварщик ручной сварки и слесарь-судоремонтник, еще один слесарь-судоремонтник получил тяжкие увечья.

Шарапову суд дал полтора года лишения свободы условно, Алееву — год и три месяца.

По данным из открытых источников, учредителем ООО «Судоремонт Сумкино» является Акционерное общество «Обь-Иртышское Речное Пароходство», а управляющей компанией — ООО «Межрегионфлот».

Марина Шарапова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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