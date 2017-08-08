{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Ямала
12:54  08 августа 2017 0

Свояк главы ямальского поселка обхитрил прокуратуру. Его хотели уволить с должности директора за кумовство

Здания Салехарда. ЯНАО, прокуратура, ямал, янао
Ямальская прокуратура требовала уволить директора муниципального предприятия за родство с главой поселка, но его просто понизилиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Директор МП «Жилфонд» Константин Катаев в поселке Мужи в апреле 2017 года был уволен за кумовство. Прокурорская проверка показала, что он не может занимать руководящую должность, поскольку женат на родной сестре Евгения Мальцева — главы муниципального образования Мужевское и при этом находится в прямом его подчинении. «URA.RU» выяснило, что требование прокуратуры об устранении коррупционного нарушения было выполнено лишь формально и Константин Катаев продолжает работать на руководящей должности в этом же предприятии.

В настоящий момент Катаев занимает должность заместителя директора МП «Жилфонд». «Был переведен на эту должность сразу после проверки прокуратуы. И я и сейчас женат», — рассказал агентству сам Константин Катаев.

В прокуратуре округа пояснили, что на сегодняшний день коррупционная составляющая пресечена, но должность замдиреткора предприятия все равно налагает определенную ответственность. Например, Константин Катаев не сможет исполнять обязанности директора предприятия, так как снова попадет в условия, из-за которых и был снят с должности.

«Пока конфликтная ситуация пресечена. И это результат большой работы. Дальше уже задача прокурора района присматривать за ними внимательнее и вовремя реагировать», — рассказал начальник отдела надзора о исполнении законодательства по противодействию коррупции прокуратуры ЯНАО Антон Яковлев.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров