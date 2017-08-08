12:54 08 августа 2017 0

Ямальская прокуратура требовала уволить директора муниципального предприятия за родство с главой поселка, но его просто понизили Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Директор МП «Жилфонд» Константин Катаев в поселке Мужи в апреле 2017 года был уволен за кумовство. Прокурорская проверка показала, что он не может занимать руководящую должность, поскольку женат на родной сестре Евгения Мальцева — главы муниципального образования Мужевское и при этом находится в прямом его подчинении. «URA.RU» выяснило, что требование прокуратуры об устранении коррупционного нарушения было выполнено лишь формально и Константин Катаев продолжает работать на руководящей должности в этом же предприятии.

В настоящий момент Катаев занимает должность заместителя директора МП «Жилфонд». «Был переведен на эту должность сразу после проверки прокуратуы. И я и сейчас женат», — рассказал агентству сам Константин Катаев.

В прокуратуре округа пояснили, что на сегодняшний день коррупционная составляющая пресечена, но должность замдиреткора предприятия все равно налагает определенную ответственность. Например, Константин Катаев не сможет исполнять обязанности директора предприятия, так как снова попадет в условия, из-за которых и был снят с должности.

«Пока конфликтная ситуация пресечена. И это результат большой работы. Дальше уже задача прокурора района присматривать за ними внимательнее и вовремя реагировать», — рассказал начальник отдела надзора о исполнении законодательства по противодействию коррупции прокуратуры ЯНАО Антон Яковлев.