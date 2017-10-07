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07 октября 2017
15:22  07 октября 2017 2

Порошенко на год продлил особый статус Донбасса

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент подписал законФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинский президент Петр Порошенко поставил подпись под законом, регламентирующим создание условий для мирного разрешения ситуации в ряде районов Донецкой и Луганской областей.

Таким образом, глава государства продлил особый статус для Донбасса, отмечает RT.

Ранее украинский парламент продлил еще на год действие документа об особом статусе для отдельных районов юго-востока страны. В законе говорится, что особый статус Донбасса начнет действовать после того, как с территории выведут «незаконные формирования», которые, по мнению Киева, там присутствует.

Как пишет Nation News, в документе также идет речь об условиях для развертывания миротворческого контингента ООН в Донбассе.

Отметим, что принятие закона об особом статусе региона предполагают минские соглашения.

Виктор Жуков
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