Порошенко на год продлил особый статус Донбасса

Украинский президент Петр Порошенко поставил подпись под законом, регламентирующим создание условий для мирного разрешения ситуации в ряде районов Донецкой и Луганской областей.
Таким образом, глава государства продлил особый статус для Донбасса, отмечает RT.
Ранее украинский парламент продлил еще на год действие документа об особом статусе для отдельных районов юго-востока страны. В законе говорится, что особый статус Донбасса начнет действовать после того, как с территории выведут «незаконные формирования», которые, по мнению Киева, там присутствует.
Как пишет Nation News, в документе также идет речь об условиях для развертывания миротворческого контингента ООН в Донбассе.
Отметим, что принятие закона об особом статусе региона предполагают минские соглашения.