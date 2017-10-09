На Ямале впервые прошел всероссийский фестиваль «Где рождается искусство»

16:05 09 октября 2017 0

Даниил Контуашвили провел мастер-класс для детей Фото: пресс-служба "Газпромнефть-Муравленко"

В Ноябрьске и Муравленко прошел всероссийский фестиваль «Где рождается искусство», который уже более десяти лет проводит международный благотворительный фонд Юрия Розума при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году мероприятие впервые поддержала компания «Газпром нефть» в рамках собственной программы социальных инвестиций «Родные города».

В рамках фестиваля Ямал посетили известные гости: народный артист России, профессор академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени Шнитке Юрий Розум, приглашенная солистка Большого театра Светлана Злобина, преподаватель Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени Чайковского Даниил Контуашвили и преподаватель «Гнесинки» Владислав Домогацкий.

Программа фестиваля включала лекции, встречи, мастер-классы и другие мероприятия. Например, в Ноябрьске, в детской музыкальной школе № 2 имени Коха, учащиеся и педагоги исполнили инструментальные произведения на одной сцене с гостями из Москвы. Кроме того, во время фестиваля воспитанники музыкальных и детских школ искусств Ноябрьска и Муравленко взяли уроки вокала, игры на фортепиано и гитаре у мастеров музыкального искусства. В итоге 89 участников получили сертификаты фестиваля за подписью Юрия Розума.

«Отвечая на запрос жителей Ямала, компания не только уделяет внимание развитию спорта, но и поддерживает одаренных детей. Фестиваль „Где рождается искусство“ — серьезное событие в культурной жизни Ямала. Для музыкально способных детей и их педагогов из Муравленко это уникальная возможность не только продемонстрировать свои таланты, но и получить профессиональную оценку признанных мастеров искусства. Кроме того, фестиваль поможет нашему региону выстроить эффективный диалог с талантливой молодежью со всех уголков России, формируя при этом постоянные музыкальные связи», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Муравленко» Валерий Чикин.

По словам Юрия Розума, он действительно был удивлен, как много делается для культурного развития таких малых городов. «Программа „Родные города“ дает возможность поддерживать события высокой культуры, в этом году она расширила географию фестиваля „Где рождается искусство“. И это только начало — начало нашей совместной работы и сотрудничества. Если у меня будет возможность приехать еще раз, я обязательно это сделаю», — сказал известный пианист.