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10 октября 2017
09 октября 2017
14:38  10 октября 2017 1

Гордума Екатеринбурга разрешила оборудовать храмы в квартирах. «В Европе — обычное дело!»

Виды Екатеринбурга, храм на крови, церковь, православие
Теперь церковь получит возможность открывать храмы прямо в домах екатеринбуржцевФото: Анна Майорова © URA.RU

На очередном заседании гордумы Екатеринбурга депутаты внесли поправки в положение о передаче муниципальной собственности религиозным организациям. Суть их сводится к тому, что теперь им могут достаться и жилые помещения.

Необходимость поправок связана с изменением федерального законодательства. Как пояснили депутаты гордумы, пока в Екатеринбурге необходимости в таких решениях не возникало. «Пока подобных запросов не было. Но я сразу же спросил у Николая Косарева (экс-ректора Горного университета — прим.„URA.RU“.), не относится ли это к его вузу — там был конфликт по поводу общежитий. Но он сказал, что нет», — рассказал мэр Евгений Ройзман.

«До сих пор ничего подобного не было. Но не вижу в этом ничего страшного. В Европе, к примеру, обычное дело, когда молельные комнаты устраиваются прямо в жилых домах», — пояснил депутат Александр Смолин.

Как подчеркнули депутаты и в ходе заседания, и после, в разговорах с журналистами, поправки равно будут работать на пользу всем конфессиям — не только православной церкви, но и мусульманам, католикам и всем прочим.

Напомним, что на прошлой неделе МУГИСО выступило в арбитражном суде против екатеринбургской епархии в конфликте вокруг передачи трех исторических зданий церкви.

Игорь Чукреев
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