В Свердловской области чиновница попала под суд из-за ремонта школы

В Красноуфимске (Свердловская область) чиновница предстанет перед судом по делу о халатности при капитальном ремонте школы. Она перевела подрядчику, который соврал в документах о совершенных работах, свыше четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«В конце 2023 года обвиняемая ненадлежащим образом исполнила возложенные на неё обязанности при подписании актов о приёмке и справок о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту о капитальном ремонте здания средней общеобразовательной школы. В результате подрядчику, с учётом внесённых им в документы недостоверных сведений, неправомерно были перечислены бюджетные средства в размере свыше 4 миллионов рублей», — отметили в ведомстве. Чиновница предстанет перед судом по обвинению, предусмотренному частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
В отношении директора коммерческой организации, занимавшейся ремонтом школы, также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Материалы расследования уже направлены в суд, а на имущество обвиняемого наложен арест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!