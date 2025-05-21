21 мая 2025

В Свердловской области чиновница попала под суд из-за ремонта школы

Чиновница из Красноуфимска попала под суд из-за халатности при в ремонте школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница перевела подрядчику 4 миллиона за ремонт школы
Чиновница перевела подрядчику 4 миллиона за ремонт школы Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) чиновница предстанет перед судом по делу о халатности при капитальном ремонте школы. Она перевела подрядчику, который соврал в документах о совершенных работах, свыше четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«В конце 2023 года обвиняемая ненадлежащим образом исполнила возложенные на неё обязанности при подписании актов о приёмке и справок о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту о капитальном ремонте здания средней общеобразовательной школы. В результате подрядчику, с учётом внесённых им в документы недостоверных сведений, неправомерно были перечислены бюджетные средства в размере свыше 4 миллионов рублей», — отметили в ведомстве. Чиновница предстанет перед судом по обвинению, предусмотренному частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В отношении директора коммерческой организации, занимавшейся ремонтом школы, также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Материалы расследования уже направлены в суд, а на имущество обвиняемого наложен арест.

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В Красноуфимске (Свердловская область) чиновница предстанет перед судом по делу о халатности при капитальном ремонте школы. Она перевела подрядчику, который соврал в документах о совершенных работах, свыше четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «В конце 2023 года обвиняемая ненадлежащим образом исполнила возложенные на неё обязанности при подписании актов о приёмке и справок о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту о капитальном ремонте здания средней общеобразовательной школы. В результате подрядчику, с учётом внесённых им в документы недостоверных сведений, неправомерно были перечислены бюджетные средства в размере свыше 4 миллионов рублей», — отметили в ведомстве. Чиновница предстанет перед судом по обвинению, предусмотренному частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В отношении директора коммерческой организации, занимавшейся ремонтом школы, также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Материалы расследования уже направлены в суд, а на имущество обвиняемого наложен арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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