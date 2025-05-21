21 мая 2025

Голос Паттинсона и Кутчера едет в Екатеринбург на масштабное событие

Мастер дубляжа Александр Гаврилин приедет в Екатеринбург на фестиваль «ГикКон»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Гаврилин расскажет подробнее о своей профессии
Александр Гаврилин расскажет подробнее о своей профессии Фото:

Легенда российской озвучки Александр Гаврилин (его голосом говорят актеры Роберт Паттинсон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл, речь звучит в игре Assassin»s Creed) станет специальным гостем на фестивале гик-культуры «ГикКон» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«30 августа на „ГикКоне“ Александр Гаврилин пообщается с гостями фестиваля и ответит на все вопросы на главной сцене, в зоне Targem Games проведет паблик-ток об озвучке видеоигр. А также примет участие в автограф-сессии», — поделились в пресс-службе.

Любители косплея по традиции соберутся на площадке возле «Радуга Парк». Гостей и участников ждут шоу, ярмарка, встречи с актерами и блогерами. Также можно будет купить игры и редкие издания.

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Легенда российской озвучки Александр Гаврилин (его голосом говорят актеры Роберт Паттинсон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл, речь звучит в игре Assassin»s Creed) станет специальным гостем на фестивале гик -культуры «ГикКон» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «30 августа на „ГикКоне“ Александр Гаврилин пообщается с гостями фестиваля и ответит на все вопросы на главной сцене, в зоне Targem Games проведет паблик-ток об озвучке видеоигр. А также примет участие в автограф-сессии», — поделились в пресс-службе. Любители косплея по традиции соберутся на площадке возле « Радуга Парк» . Гостей и участников ждут шоу, ярмарка, встречи с актерами и блогерами. Также можно будет купить игры и редкие издания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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