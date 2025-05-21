Голос Паттинсона и Кутчера едет в Екатеринбург на масштабное событие

Легенда российской озвучки Александр Гаврилин (его голосом говорят актеры Роберт Паттинсон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл, речь звучит в игре Assassin»s Creed) станет специальным гостем на фестивале гик-культуры «ГикКон» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«30 августа на „ГикКоне“ Александр Гаврилин пообщается с гостями фестиваля и ответит на все вопросы на главной сцене, в зоне Targem Games проведет паблик-ток об озвучке видеоигр. А также примет участие в автограф-сессии», — поделились в пресс-службе.
Любители косплея по традиции соберутся на площадке возле «Радуга Парк». Гостей и участников ждут шоу, ярмарка, встречи с актерами и блогерами. Также можно будет купить игры и редкие издания.
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