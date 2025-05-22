Под Екатеринбургом устроят встречу с неожиданной звездой, ее знает весь мир

Чемпион мира по боксу Костей Цзю станет хедлайнером открытия мотофестиваля «Движение» в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Утром 7 июня в Музейном комплексе в Верхней Пышме состоится официальная церемония открытия фестиваля. Для всех участников мотопарада проведет разминку специальный гость фестиваля — абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю», — поделились представители фестиваля.
После этого байкеры стартуют от самого большого в мире БелАЗа в сторону Екатеринбурга. В это время в Верхней Пышме начнется Фестиваль уличной культуры: обладатели Кубка России по баскетболу БК «Уралмаш» устроят турнир и проведут мастер-классы, пройдут шахбокс, танцевальные баттлы, вечером на сцену выйдет группа «Аудит».
На следующий день, 8 июня, площадку посетит гонщик Сергей Карякин: он пообщается с гостями и проведет автограф-сессию, пройдет шахматный турнир. Также подготовлена программа для детей: мастер-класс на квадроциклах и мастер-классы.
Фестиваль «Движение» включает в себя масштабные спортивные соревнования и культурные события. В этом году организаторы подготовили трассу для эндуро из более чем 1000 тонн различных материалов, а также зрелищные выступления по мотоджимхане, стантрайдингу и мотофристайлу, концерты Найка Борзова, «Комнаты культуры» и других звезд. Мероприятие пройдет в 7 и 8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме.
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