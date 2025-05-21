21 мая 2025

Фирмы экс-депутата из Екатеринбурга получали сотни миллионов, пока он сидел

Освободившийся по УДО Олег Кагилев вернулся в бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Кагилев сел в тюрьму в марте 2020 года, а вышел в апреле 2025-го
Олег Кагилев сел в тюрьму в марте 2020 года, а вышел в апреле 2025-го Фото:

Фирмы, фактически подконтрольные, бывшему депутату екатеринбургской думы Олегу Кагилеву заработали сотни миллионов рублей, пока он сидел в тюрьме, следует из данных в открытых источниках. По данным URA.RU, Кагилев после освобождения по УДО вернулся к управлению бизнесом.

«Когда он был в заключении, делами занимался его отец (Владимир — прим. ред.). Сейчас — сам Олег (хотя формально должностей у него нет — прим. ред.)», — поделился информированный собеседник агентства. До посадки Кагилев руководил компаниями «Неокрил» и «Урал Инжиниринг» (гендиректор там сейчас — Владимир Кагилев). Также Кагилев-старший числится гендиректором в ООО «Кард». Учредитель во всех трех компаниях — Любовь Кагилева.

В 2020 году «Урал Инжиниринг» заключил контракт на постройку поликлиники для «Уралвагонзавода» за 93 млн рублей. Также у компании заключены многомиллионные контракты с  уральскими «Россетями», «ЕТК» (Екатеринбургской теплосетевой компанией)«Т Плюс»«Росгосцирком». На данный момент организация является исполнителем 38 контрактов, их общая стоимость составляет около полумиллиарда рублей. «Кард» занимается арендой жилья и управлением недвижимостью. С 2020 по 2024 год компания получила чистую прибыль в 121 млн рублей.

«Неокрил» производит металлические двери и окна. У организации заключено три контракта на поставку товаров, в основном мебели, в филиал «Росгосцирка» на общую сумму 12 млн рублей.

Кагилева отправили на семь лет в тюрьму в 2020 году. Его признали виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2017 году Кагилев, будучи директором областного управления капстроительства, через посредника предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на аукционе по строительству спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском. Откат должен был составить 5% — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но взятку так и не передал.

В середине апреля стало известно, что Кагилев вышел из колонии. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. До окончания его тюремного срока оставалось чуть больше двух лет.

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Фирмы, фактически подконтрольные, бывшему депутату екатеринбургской думы Олегу Кагилеву заработали сотни миллионов рублей, пока он сидел в тюрьме, следует из данных в открытых источниках. По данным URA.RU, Кагилев после освобождения по УДО вернулся к управлению бизнесом. «Когда он был в заключении, делами занимался его отец (Владимир — прим. ред.). Сейчас — сам Олег (хотя формально должностей у него нет — прим. ред.)», — поделился информированный собеседник агентства. До посадки Кагилев руководил компаниями «Неокрил» и «Урал Инжиниринг» (гендиректор там сейчас — Владимир Кагилев). Также Кагилев-старший числится гендиректором в ООО «Кард». Учредитель во всех трех компаниях — Любовь Кагилева. В 2020 году «Урал Инжиниринг» заключил контракт на постройку поликлиники для «Уралвагонзавода» за 93 млн рублей. Также у компании заключены многомиллионные контракты с  уральскими «Россетями» , «ЕТК» (Екатеринбургской теплосетевой компанией) , «Т Плюс» , «Росгосцирком». На данный момент организация является исполнителем 38 контрактов, их общая стоимость составляет около полумиллиарда рублей. «Кард» занимается арендой жилья и управлением недвижимостью. С 2020 по 2024 год компания получила чистую прибыль в 121 млн рублей. «Неокрил» производит металлические двери и окна. У организации заключено три контракта на поставку товаров, в основном мебели, в филиал «Росгосцирка» на общую сумму 12 млн рублей. Кагилева отправили на семь лет в тюрьму в 2020 году. Его признали виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2017 году Кагилев, будучи директором областного управления капстроительства, через посредника предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на аукционе по строительству спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском. Откат должен был составить 5% — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но взятку так и не передал. В середине апреля стало известно, что Кагилев вышел из колонии. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. До окончания его тюремного срока оставалось чуть больше двух лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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