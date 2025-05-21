Рабочему на крупном свердловском заводе мстят после жалобы в трудовую инспекцию. Видео

Первоуральский рабочий пожаловался в инспекцию по труду на мизерную зарплату

21 мая 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Рабочий попросил трудовых инспекторов разобраться, почему ему начислили мало денег (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Попытка уволить рабочего Александра Поташева с Уральского трубного завода (Первоуральск) могла стать местью за его обращение в трудовую инспекцию. Зимой он был вынужден просить там помощи, чтобы решить вопрос с зарплатой. В распоряжении URA.RU оказалась видеозапись переговоров Поташева с руководителями из службы безопасности, на которой ему припоминают историю с жалобой. На кадрах слышно, как рабочего спрашивают, устроился ли он на предприятие сам или по чьему-то ходатайству. Тот отвечает, что сам. «Чем вызвано то, что написал в трудовую инспекцию?», — спрашивают Поташева. «Нарушены мои права как работника», — отвечает тот. «А здесь ты куда обращался?» — спрашивают рабочего собеседники. Весь разговор с 47-летним мужчиной ведется на «ты». История с зарплатой произошла в начале года. Тогда Поташеву недоплатили 15 тысяч — он получил на руки всего девять тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума. Не добившись объяснения этому факту от руководства, он написал в трудовую инспекцию. И уже со следующей ЗП получил недостающую сумму. «Я ко многим на заводе подходил, даже до начальника завода дошел, но его не было на месте. Мне все говорили: „Мы не знаем [почему так начислили]“. Меня футболили по кабинетам, я не могу это терпеть. Это мои права как гражданина, я имею право обратиться куда считаю нужным. Я не могу сидеть и молчать, когда об меня вытирают ноги», — объясняет на видео свое обращение в трудовую инспекцию мужчина. «Вот ты [жалобу] написал в трудовую инспекцию, но отношение к тебе все равно другое будет… Вы нелояльно относитесь к предприятию, пишите жалобы… Ты начинаешь писать, вставать в позу… Ты говоришь о своих правах, а завод сейчас находится в определенной экономической ситуации, и тебе это безразлично… Руководители с тобою работать не хотят, делай выводы», — говорят Поташеву собеседники. «Вы меня увольняйте по закону, платите за три месяца. Я защищаю свои права как могу. На этом разговор закончен», — отрубает Поташев. А спустя некоторое время ему стали поступать активные предложения об увольнении. Как уже сообщало агентство, за последнее время с завода уволилось около 100 человек, и всех их якобы просили уйти. На самом предприятии информацию не подтвердили и сообщили, что ротация кадров на данный момент не является какой-то особой. «Более того: количество уволенных сотрудников на текущий момент меньше, чем было в 2024 году», — уверили на заводе. Корреспондент вновь обратился на предприятие с просьбой прокомментировать возможную взаимосвязь между обращением Поташева в трудовую инспекцию и предложениями об увольнении. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытка уволить рабочего Александра Поташева с Уральского трубного завода (Первоуральск) могла стать местью за его обращение в трудовую инспекцию. Зимой он был вынужден просить там помощи, чтобы решить вопрос с зарплатой. В распоряжении URA.RU оказалась видеозапись переговоров Поташева с руководителями из службы безопасности, на которой ему припоминают историю с жалобой. На кадрах слышно, как рабочего спрашивают, устроился ли он на предприятие сам или по чьему-то ходатайству. Тот отвечает, что сам. «Чем вызвано то, что написал в трудовую инспекцию?», — спрашивают Поташева. «Нарушены мои права как работника», — отвечает тот. «А здесь ты куда обращался?» — спрашивают рабочего собеседники. Весь разговор с 47-летним мужчиной ведется на «ты». История с зарплатой произошла в начале года. Тогда Поташеву недоплатили 15 тысяч — он получил на руки всего девять тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума. Не добившись объяснения этому факту от руководства, он написал в трудовую инспекцию. И уже со следующей ЗП получил недостающую сумму. «Я ко многим на заводе подходил, даже до начальника завода дошел, но его не было на месте. Мне все говорили: „Мы не знаем [почему так начислили]“. Меня футболили по кабинетам, я не могу это терпеть. Это мои права как гражданина, я имею право обратиться куда считаю нужным. Я не могу сидеть и молчать, когда об меня вытирают ноги», — объясняет на видео свое обращение в трудовую инспекцию мужчина. «Вот ты [жалобу] написал в трудовую инспекцию, но отношение к тебе все равно другое будет… Вы нелояльно относитесь к предприятию, пишите жалобы… Ты начинаешь писать, вставать в позу… Ты говоришь о своих правах, а завод сейчас находится в определенной экономической ситуации, и тебе это безразлично… Руководители с тобою работать не хотят, делай выводы», — говорят Поташеву собеседники. «Вы меня увольняйте по закону, платите за три месяца. Я защищаю свои права как могу. На этом разговор закончен», — отрубает Поташев. А спустя некоторое время ему стали поступать активные предложения об увольнении. Как уже сообщало агентство, за последнее время с завода уволилось около 100 человек, и всех их якобы просили уйти. На самом предприятии информацию не подтвердили и сообщили, что ротация кадров на данный момент не является какой-то особой. «Более того: количество уволенных сотрудников на текущий момент меньше, чем было в 2024 году», — уверили на заводе. Корреспондент вновь обратился на предприятие с просьбой прокомментировать возможную взаимосвязь между обращением Поташева в трудовую инспекцию и предложениями об увольнении. Ответ ожидается.