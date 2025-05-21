Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил бывшего командующего Центральным военным округом (ЦВО) Андрей Мордвичева со вступлением в должность главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. Об этом полпред написал в своем telegram-канале.
«Знаю его не только как истинного патриота и настоящего офицера, но и как талантливого полководца. Под его командованием группировка войск „Центр“ внесла огромный вклад в успехи российской армии на полях специальной военной операции и освободила от нацистской оккупации важные населенные пункты Донецкой Народной Республики», — отметил он. Жога добавил, что в группировке «Центр» служит много жителей УрФО.
Мордвичев возглавлял ЦВО с 16 февраля 2023 года. Одновременно он был командующим группировкой войск «Центр» (позывной «Отважные») в зоне СВО. Подробнее об Андрее Мордвичеве — в сбойке URA.RU.
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