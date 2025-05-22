Экс-губернатора Куйвашева лишили должности в «Единой России»: документ

Бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева официально сняли с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Копия решения президиума генсовета партии есть в распоряжении URA.RU.
«Приостановить полномочия секретаря Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии „Единая Россия“ Куйвашева Евгения Владимировича в связи с добровольным сложением полномочий», — говорится в документе. Вместо него пост занял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, ранее получивший одобрение от лидера ЕР Дмитрия Медведева. Ожидается, что свердловское реготделение партии утвердит решение в середине июня.
Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го. Заявление о сложении полномочий с поста секретаря реготделения он написал в конце марта — сразу после того, как в кресле губернатора его сменил Паслер.
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