Экс-губернатора Куйвашева лишили должности в «Единой России»: документ

Евгений Куйвашев официально покинул пост секретаря свердловской ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев покинул пост губернатора 26 марта
Евгений Куйвашев покинул пост губернатора 26 марта Фото:

Бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева официально сняли с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Копия решения президиума генсовета партии есть в распоряжении URA.RU.

«Приостановить полномочия секретаря Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии „Единая Россия“ Куйвашева Евгения Владимировича в связи с добровольным сложением полномочий», — говорится в документе. Вместо него пост занял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, ранее получивший одобрение от лидера ЕР Дмитрия Медведева. Ожидается, что свердловское реготделение партии утвердит решение в середине июня. 

Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го. Заявление о сложении полномочий с поста секретаря реготделения он написал в конце марта — сразу после того, как в кресле губернатора его сменил Паслер.

Документ - от 20 мая
Документ - от 20 мая
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Бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева официально сняли с поста секретаря регионального отделения «Единой России». Копия решения президиума генсовета партии есть в распоряжении URA.RU. «Приостановить полномочия секретаря Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии „Единая Россия“ Куйвашева Евгения Владимировича в связи с добровольным сложением полномочий», — говорится в документе. Вместо него пост занял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, ранее получивший одобрение от лидера ЕР Дмитрия Медведева. Ожидается, что свердловское реготделение партии утвердит решение в середине июня.  Куйвашев возглавил свердловскую ячейку «Единой России» в январе 2022-го. Заявление о сложении полномочий с поста секретаря реготделения он написал в конце марта — сразу после того, как в кресле губернатора его сменил Паслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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