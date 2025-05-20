Свердловский губернатор принял присягу от соперника и устроил проверку «единороссу» — под смех зала

Денис Паслер встретился с секретарями первичных отделений ЕР в Екатеринбурге

21 мая 2025 в 00:07 Размер текста - 17 +

Денис Паслер проведет еще несколько таких встреч Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спарринг-партнер врио губернатора Дениса Паслера на праймериз «Единой России», в очередной раз ему присягнул — на ритуальной встрече с секретарями «первичек» партии. Но в какой-то момент ритуальной она быть перестала — и Паслеру с Орловым пришлось импровизировать, передает корреспондент URA.RU. В большом зале Дворца культуры железнодорожников собрали почти тысячу «единороссов» — разного возраста и социального статуса. На общем фоне выделялись депутат Госдумы Сергей Чепиков, его коллеги из заксобрания (Аркадий Чернецкий, Михаил Клименко, Елена Чечунова, Сергей Никонов, Дмитрий Жуков) и гордумы — Анна Гурарий (спикер), Алексей Вихарев, Тимофей Жуков, Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Артур Зиганшин. Он перед началом мероприятия признался корреспонденту, что хотел бы задать вопрос про судьбу Шарташского лесопарка, который развивал сначала на посту директора, а теперь — в составе компании Baden Family. Но не удалось: было решено, что микрофон дают только партийцам «с земли», а Зиганшина таким все же не назвать — он секретарь целого Кировского отделения ЕР. Артуру Зиганшину (по центру) выступить не удалось. Впрочем, он был к этому готов Фото: Илья Московец © URA.RU Модерировал разговор вице-губернатор Олег Чемезов. Кстати, он несколько недель назад и придумал, чтобы Паслеру в предварительном голосовании (символически) оппонировал именно Орлов. Желая продемонстрировать лояльность новому шефу, мэр спорить не стал. В фойе было весело. На фото — Сергей Никонов и Ольга Глацких Фото: Илья Московец © URA.RU «Эти [губернаторские] выборы очень важны», — сразу начал Орлов. — Оппозиционные кандидаты на протесте и популизме рассчитывают провести активную избирательную кампанию. У нас ни одна выборная кампания просто не проходила». И чтобы зрители окончательно поняли, насколько все серьезно, добавил: оппозиционные партии выдвигают «отнюдь не статистов, а руководителей региональных отделений, которые имеют большие политические амбиции». «Предстоит очень серьезная, принципиальная борьба. На любых выборах возможны сюрпризы, но нам, уважаемые коллеги, сюрпризы не нужны», — заявил Орлов. Свободных мест в зале было немного Фото: Илья Московец © URA.RU Далее последовало объяснение, почему на праймериз надо голосовать не за него, а за Паслера. Орлов напомнил, что был его первым замом, когда Паслер руководил областным кабмином (2012—2016 годы), а сейчас вместе со всей городской администрацией ощущает «всемерную поддержку» со стороны босса. И, говоря о перспективных проектах — вроде транспортной реформы, — Орлов обозначил, что это его совместный с Паслером план на ближайшие пять лет. Полномочия у мэра истекают в феврале 2026-го. Самым интересным из выступления Паслера был анонс, как сначала показалось, новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Паслер попросил всех делиться своими предложениями для его предвыборной программы, обещав, что учтут все. «[Программу] я планирую представить главе государства, а после — на конференции свердловского регионального отделения партии», — поделился Паслер. Позднее он уточнит URA.RU: «Я сказал, что буду обсуждать [с президентом]. Но про встречу [с ним] я ничего не говорил». Алексей Орлов, Денис Паслер, Олег Чемезов Фото: Илья Московец © URA.RU Отвечая на вопросы из зала, врио: — Анонсировал создание в Екатеринбурге новой промышленной зоны; — Объяснил, что условие для появления новых станций метро — большой пассажиропоток; — Заверил, что поиск новых источников воды для города будет вестись; — Пообещал развивать систему выездной диспансеризации. В какой-то момент Чемезов предложил помучить вопросами и Орлова. Мэру указали на котлован у площади Первой Пятилетки, который бесит горожан уже несколько лет (принадлежит, возможно, экс-главе Среднеуральска Андрею Зашляпину), и попросили озвучить, что будет с Орджоникидзевским районом, каковы его перспективы. Ответы градоначальника не содержали сенсаций. Торопившийся к семье Чемезов хотел уже заканчивать — и так от регламента отклонились. Но из зала раздался крик. Еще один желающий поговорить. Алексей Орлов уже участвовал в праймериз — два года назад. Но в принципиально ином формате Фото: Илья Московец © URA.RU Бизнесмен, установивший киоски около вокзала перед чемпионатом мира по футболу, пожаловался Паслеру, что администрация решила их снести. Да и в целом ларечников сейчас ущемляет. Мужчина попросил сохранить объекты хотя бы еще на пару лет — чтобы расплатиться по кредитам. Орлов сориентировался и с молчаливого согласия Паслера ответил сам. Он повторил свои старые тезисы: в городе, особенно в центральной его части, нужно наводить порядок, киоски нужны, но только там, где не хватает обычных магазинов. И обратил внимание: во многих точках царит антисанитария, опасная для потребителей. При этом мэр гарантировал, что на завтрашнем совещании в администрации обязательно обсудит с подчиненными, что делать конкретно с этими павильонами — около вокзала. Затем микрофон выпросил молодой предприниматель — финалист одного из потоков кремлевского кадрового проекта «Лидеры России». Парень посетовал, что участники конкурса в других регионах — например, Тюмени — востребованы, а в Свердловской области — нет. Хотя амбиции существуют. — Хотите что-то поменять [в области и стране]? — поинтересовался Паслер. — Конечно! Я хотел бы работать для страны. Поэтому я здесь, в партии, — обрадовался молодой человек. — А где бы вы хотели работать для страны? — А где пригожусь! И копать, и говорить, и класть кирпичи… — Хорошо, — многообещающе задумался Паслер. Сейчас в правительство позовет, не иначе. Такая мысль, кажется, посетила и самого вопрошавшего. Но нет. — Вадим Рудольфович [Дубичев] рядышком с вами находится, возьмет ваши координаты. Зал рассмеялся. Ведь все знают, что Дубичев курирует в аппарате губернатора муниципалитеты. — У нас есть потребность [в кадрах] в ряде территорий. Заодно и посмотрим, насколько вы готовы пахать, копать и все остальное, — будто бы рушил Паслер последние надежды собеседника на красивую чиновничью жизнь. Уходил врио губернатора в компании Чемезова (что-то эмоционально — по меркам самого Паслера — ему объяснял), Орлова, Чернецкого, Никонова, Жукова и Клименко. URA.RU, конечно, выяснило, что они обсуждали за закрытыми дверями. Но об этом — утром 21 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спарринг-партнер врио губернатора Дениса Паслера на праймериз «Единой России», в очередной раз ему присягнул — на ритуальной встрече с секретарями «первичек» партии. Но в какой-то момент ритуальной она быть перестала — и Паслеру с Орловым пришлось импровизировать, передает корреспондент URA.RU. В большом зале Дворца культуры железнодорожников собрали почти тысячу «единороссов» — разного возраста и социального статуса. На общем фоне выделялись депутат Госдумы Сергей Чепиков, его коллеги из заксобрания (Аркадий Чернецкий, Михаил Клименко, Елена Чечунова, Сергей Никонов, Дмитрий Жуков) и гордумы — Анна Гурарий (спикер), Алексей Вихарев, Тимофей Жуков, Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Артур Зиганшин. Он перед началом мероприятия признался корреспонденту, что хотел бы задать вопрос про судьбу Шарташского лесопарка, который развивал сначала на посту директора, а теперь — в составе компании Baden Family. Но не удалось: было решено, что микрофон дают только партийцам «с земли», а Зиганшина таким все же не назвать — он секретарь целого Кировского отделения ЕР. Модерировал разговор вице-губернатор Олег Чемезов. Кстати, он несколько недель назад и придумал, чтобы Паслеру в предварительном голосовании (символически) оппонировал именно Орлов. Желая продемонстрировать лояльность новому шефу, мэр спорить не стал. «Эти [губернаторские] выборы очень важны», — сразу начал Орлов. — Оппозиционные кандидаты на протесте и популизме рассчитывают провести активную избирательную кампанию. У нас ни одна выборная кампания просто не проходила». И чтобы зрители окончательно поняли, насколько все серьезно, добавил: оппозиционные партии выдвигают «отнюдь не статистов, а руководителей региональных отделений, которые имеют большие политические амбиции». «Предстоит очень серьезная, принципиальная борьба. На любых выборах возможны сюрпризы, но нам, уважаемые коллеги, сюрпризы не нужны», — заявил Орлов. Далее последовало объяснение, почему на праймериз надо голосовать не за него, а за Паслера. Орлов напомнил, что был его первым замом, когда Паслер руководил областным кабмином (2012—2016 годы), а сейчас вместе со всей городской администрацией ощущает «всемерную поддержку» со стороны босса. И, говоря о перспективных проектах — вроде транспортной реформы, — Орлов обозначил, что это его совместный с Паслером план на ближайшие пять лет. Полномочия у мэра истекают в феврале 2026-го. Самым интересным из выступления Паслера был анонс, как сначала показалось, новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Паслер попросил всех делиться своими предложениями для его предвыборной программы, обещав, что учтут все. «[Программу] я планирую представить главе государства, а после — на конференции свердловского регионального отделения партии», — поделился Паслер. Позднее он уточнит URA.RU: «Я сказал, что буду обсуждать [с президентом]. Но про встречу [с ним] я ничего не говорил». Отвечая на вопросы из зала, врио: — Анонсировал создание в Екатеринбурге новой промышленной зоны; — Объяснил, что условие для появления новых станций метро — большой пассажиропоток; — Заверил, что поиск новых источников воды для города будет вестись; — Пообещал развивать систему выездной диспансеризации. В какой-то момент Чемезов предложил помучить вопросами и Орлова. Мэру указали на котлован у площади Первой Пятилетки, который бесит горожан уже несколько лет (принадлежит, возможно, экс-главе Среднеуральска Андрею Зашляпину), и попросили озвучить, что будет с Орджоникидзевским районом, каковы его перспективы. Ответы градоначальника не содержали сенсаций. Торопившийся к семье Чемезов хотел уже заканчивать — и так от регламента отклонились. Но из зала раздался крик. Еще один желающий поговорить. Бизнесмен, установивший киоски около вокзала перед чемпионатом мира по футболу, пожаловался Паслеру, что администрация решила их снести. Да и в целом ларечников сейчас ущемляет. Мужчина попросил сохранить объекты хотя бы еще на пару лет — чтобы расплатиться по кредитам. Орлов сориентировался и с молчаливого согласия Паслера ответил сам. Он повторил свои старые тезисы: в городе, особенно в центральной его части, нужно наводить порядок, киоски нужны, но только там, где не хватает обычных магазинов. И обратил внимание: во многих точках царит антисанитария, опасная для потребителей. При этом мэр гарантировал, что на завтрашнем совещании в администрации обязательно обсудит с подчиненными, что делать конкретно с этими павильонами — около вокзала. Затем микрофон выпросил молодой предприниматель — финалист одного из потоков кремлевского кадрового проекта «Лидеры России». Парень посетовал, что участники конкурса в других регионах — например, Тюмени — востребованы, а в Свердловской области — нет. Хотя амбиции существуют. — Хотите что-то поменять [в области и стране]? — поинтересовался Паслер. — Конечно! Я хотел бы работать для страны. Поэтому я здесь, в партии, — обрадовался молодой человек. — А где бы вы хотели работать для страны? — А где пригожусь! И копать, и говорить, и класть кирпичи… — Хорошо, — многообещающе задумался Паслер. Сейчас в правительство позовет, не иначе. Такая мысль, кажется, посетила и самого вопрошавшего. Но нет. — Вадим Рудольфович [Дубичев] рядышком с вами находится, возьмет ваши координаты. Зал рассмеялся. Ведь все знают, что Дубичев курирует в аппарате губернатора муниципалитеты. — У нас есть потребность [в кадрах] в ряде территорий. Заодно и посмотрим, насколько вы готовы пахать, копать и все остальное, — будто бы рушил Паслер последние надежды собеседника на красивую чиновничью жизнь. Уходил врио губернатора в компании Чемезова (что-то эмоционально — по меркам самого Паслера — ему объяснял), Орлова, Чернецкого, Никонова, Жукова и Клименко. URA.RU, конечно, выяснило, что они обсуждали за закрытыми дверями. Но об этом — утром 21 мая.