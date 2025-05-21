Грибники отмечают нашествие ужей
В лесах Ревды (Свердловская область) вместе с грибами находят большое количество ужей. Об этом сообщают грибники в соцсетях.
«Сморчки постепенно отходят, собрали штук 50. Зато нашествие змей, в основном ужики. Такого количества давно не видела», — сообщила одна из собирательниц грибов.
Уже в конце апреля свердловчане начали находить сморчки. В начале мая и жители Екатеринбурга открыли сезон тихой охоты.
Урожай сморчков
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