21 мая 2025

Свердловские грибники заметили нашествие змей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибники отмечают нашествие ужей
Грибники отмечают нашествие ужей Фото:

В лесах Ревды (Свердловская область) вместе с грибами находят большое количество ужей. Об этом сообщают грибники в соцсетях.

«Сморчки постепенно отходят, собрали штук 50. Зато нашествие змей, в основном ужики. Такого количества давно не видела», — сообщила одна из собирательниц грибов.

Уже в конце апреля свердловчане начали находить сморчки. В начале мая и жители Екатеринбурга открыли сезон тихой охоты.

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Фото:
Урожай сморчков
Урожай сморчков
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В лесах Ревды (Свердловская область) вместе с грибами находят большое количество ужей. Об этом сообщают грибники в соцсетях. «Сморчки постепенно отходят, собрали штук 50. Зато нашествие змей, в основном ужики. Такого количества давно не видела», — сообщила одна из собирательниц грибов. Уже в конце апреля свердловчане начали находить сморчки. В начале мая и жители Екатеринбурга открыли сезон тихой охоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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