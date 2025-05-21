21 мая 2025

«Защита бренда»: главный танковый завод РФ объяснил регистрацию логотипа для продажи пива

«Уралвагонзавод» мешает производителям напитков использовать бренд «Т-90»
© Служба новостей «URA.RU»
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Танк Т-90 производят на «Уралвагонзаводе»
Танк Т-90 производят на «Уралвагонзаводе» Фото:

«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») зарегистрировал логотип танка Т-90, чтобы защитить собственный бренд и контролировать использование наименований своей продукции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Первая [причина]– сохранение исторической памяти и корректное восприятие наименований лучших образцов вооружений, путем контроля за лицензиями на право использования товарных знаков <...>. Вторая [причина] — защита бренда», — рассказали в УВЗ.

На заводе уточнили, что названия исторической техники часто используются на товарах, порочащих деловую репутацию предприятия и искажающих историческую память. «Расширение регистрации по классам МКТУ позволяет предприятию избежать подобных ситуаций и сохранить контроль над своим брендом», — добавили в УВЗ.

О том, что УВЗ зарегистрировал логотип танка Т-90 по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), стало известно 19 мая. Это позволяет производить и продавать питьевую воду, пиво, квас, минеральную воду, фруктовые соки, лимонады и смузи. В августе 2023 года «Уралвагонзавод» уже подавал две заявки на регистрацию товарных знаков «Прорыв» и «Армата».

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«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») зарегистрировал логотип танка Т-90, чтобы защитить собственный бренд и контролировать использование наименований своей продукции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Первая [причина]– сохранение исторической памяти и корректное восприятие наименований лучших образцов вооружений, путем контроля за лицензиями на право использования товарных знаков <...>. Вторая [причина] — защита бренда», — рассказали в УВЗ. На заводе уточнили, что названия исторической техники часто используются на товарах, порочащих деловую репутацию предприятия и искажающих историческую память. «Расширение регистрации по классам МКТУ позволяет предприятию избежать подобных ситуаций и сохранить контроль над своим брендом», — добавили в УВЗ. О том, что УВЗ зарегистрировал логотип танка Т-90 по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), стало известно 19 мая. Это позволяет производить и продавать питьевую воду, пиво, квас, минеральную воду, фруктовые соки, лимонады и смузи. В августе 2023 года « Уралвагонзавод» уже подавал две заявки на регистрацию товарных знаков « Прорыв» и « Армата» .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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