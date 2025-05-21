«Защита бренда»: главный танковый завод РФ объяснил регистрацию логотипа для продажи пива

«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») зарегистрировал логотип танка Т-90, чтобы защитить собственный бренд и контролировать использование наименований своей продукции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«Первая [причина]– сохранение исторической памяти и корректное восприятие наименований лучших образцов вооружений, путем контроля за лицензиями на право использования товарных знаков <...>. Вторая [причина] — защита бренда», — рассказали в УВЗ.
На заводе уточнили, что названия исторической техники часто используются на товарах, порочащих деловую репутацию предприятия и искажающих историческую память. «Расширение регистрации по классам МКТУ позволяет предприятию избежать подобных ситуаций и сохранить контроль над своим брендом», — добавили в УВЗ.
О том, что УВЗ зарегистрировал логотип танка Т-90 по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), стало известно 19 мая. Это позволяет производить и продавать питьевую воду, пиво, квас, минеральную воду, фруктовые соки, лимонады и смузи. В августе 2023 года «Уралвагонзавод» уже подавал две заявки на регистрацию товарных знаков «Прорыв» и «Армата».
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