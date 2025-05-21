Рев моторов и азарт: в Каменске-Уральском прошли соревнования по мотокроссу, помог депутат ГД Ковпак

В Каменске-Уральском отобрали 15 мотогонщиков для участия в чемпионате России

22 мая 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Лев Ковпак долгие годы помогает проводить в городе спортивные мероприятия Фото предоставлено организаторами мероприятия В Каменске-Уральском состоялись чемпионат и первенство УрФО по мотокроссу, куда съехались порядка 200 мотогонщиков со всего региона. Заезды выдались зрелищными и динамичными, спортсмены приложили все усилия — на кону гарантированное участие в финале чемпионата и возможность представить родную Свердловскую область на всероссийском уровне. Традиционно, в подготовке мероприятия принял участие депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак. «Наши дети талантливые, целеустремленные, и, конечно, наша задача — помогать им раскрыть свой потенциал, стать лучшими из лучших! Смотрим, болеем за каждого и желаем победы!» — делился эмоциями Ковпак. «Спасибо Льву Игоревичу, который каждый год помогает в проведении соревнований, организует питьевой режим, обновляет техническую базу. В этот раз одному из наших каменских гонщиков оплатил тюнинг ходовой части [мотоцикла], это позволяет ехать быстрее», — поделился с URA.RU организатор соревнований, многократный чемпион мира по мотокроссу Дмитрий Хомицевич. За два дня посмотреть на гонку пришли порядка двух тысяч человек. Всего в финал чемпионата России от УрФО вышли 15 ребят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском состоялись чемпионат и первенство УрФО по мотокроссу, куда съехались порядка 200 мотогонщиков со всего региона. Заезды выдались зрелищными и динамичными, спортсмены приложили все усилия — на кону гарантированное участие в финале чемпионата и возможность представить родную Свердловскую область на всероссийском уровне. Традиционно, в подготовке мероприятия принял участие депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак. «Наши дети талантливые, целеустремленные, и, конечно, наша задача — помогать им раскрыть свой потенциал, стать лучшими из лучших! Смотрим, болеем за каждого и желаем победы!» — делился эмоциями Ковпак. «Спасибо Льву Игоревичу, который каждый год помогает в проведении соревнований, организует питьевой режим, обновляет техническую базу. В этот раз одному из наших каменских гонщиков оплатил тюнинг ходовой части [мотоцикла], это позволяет ехать быстрее», — поделился с URA.RU организатор соревнований, многократный чемпион мира по мотокроссу Дмитрий Хомицевич. За два дня посмотреть на гонку пришли порядка двух тысяч человек. Всего в финал чемпионата России от УрФО вышли 15 ребят.