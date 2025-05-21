В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 76-летний Анатолий Кононенко. Его местоположение неизвестно с 13 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Кононенко Анатолий Владимирович, 76 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Анатолия — 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, короткие седые и серые глаза. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, джинсы и кроссовки черного цвета и красную кепку.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшего или знает его местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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