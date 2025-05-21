21 мая 2025

В Свердловской области больше недели не могут найти 76-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нуждается в медицинской помощи (архивное фото)
Мужчина нуждается в медицинской помощи (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 76-летний Анатолий Кононенко. Его местоположение неизвестно с 13 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Кононенко Анатолий Владимирович, 76 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Анатолия — 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, короткие седые и серые глаза. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, джинсы и кроссовки черного цвета и красную кепку.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшего или знает его местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 76-летний Анатолий Кононенко. Его местоположение неизвестно с 13 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Кононенко Анатолий Владимирович, 76 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Анатолия — 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, короткие седые и серые глаза. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, джинсы и кроссовки черного цвета и красную кепку. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшего или знает его местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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