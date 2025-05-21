21 мая 2025

В Екатеринбурге обнаружили незаконное производство «элитного» сыра

В жилом здании Екатеринбурга обнаружили подпольное производство сыра
© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольное предприятие работало с января 2025 года
Подпольное предприятие работало с января 2025 года Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора обнаружили подпольное производство «элитных» сыров. Его варили в многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки инспекторы зафиксировали, что на первом этаже жилого дома изготавливается сыр „элитных сортов“. Производство осуществляется индивидуальным предпринимателем Цимфером без оформления обязательных ветеринарных сертификатов — в нарушение требований технических регламентов Таможенного союза», — пояснили там. Всего было выявлено 56 килограммов такой продукции.

По данным ведомства, предприятие работало с января 2025 года и осуществляло массовый выпуск пищевой продукции. На данный момент вся партия сыра помещена на ответственное хранение без права реализации. Проверка деятельности предпринимателя продолжается.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора обнаружили подпольное производство «элитных» сыров. Его варили в многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки инспекторы зафиксировали, что на первом этаже жилого дома изготавливается сыр „элитных сортов“. Производство осуществляется индивидуальным предпринимателем Цимфером без оформления обязательных ветеринарных сертификатов — в нарушение требований технических регламентов Таможенного союза», — пояснили там. Всего было выявлено 56 килограммов такой продукции. По данным ведомства, предприятие работало с января 2025 года и осуществляло массовый выпуск пищевой продукции. На данный момент вся партия сыра помещена на ответственное хранение без права реализации. Проверка деятельности предпринимателя продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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