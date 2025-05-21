В Екатеринбурге обнаружили незаконное производство «элитного» сыра

В Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора обнаружили подпольное производство «элитных» сыров. Его варили в многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки инспекторы зафиксировали, что на первом этаже жилого дома изготавливается сыр „элитных сортов“. Производство осуществляется индивидуальным предпринимателем Цимфером без оформления обязательных ветеринарных сертификатов — в нарушение требований технических регламентов Таможенного союза», — пояснили там. Всего было выявлено 56 килограммов такой продукции.
По данным ведомства, предприятие работало с января 2025 года и осуществляло массовый выпуск пищевой продукции. На данный момент вся партия сыра помещена на ответственное хранение без права реализации. Проверка деятельности предпринимателя продолжается.
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