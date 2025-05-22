В Екатеринбург летит культовый американский артист, который пытался убить жену

Американская группа As I Lay Dying выступит в Екатеринбурге
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Лидер группы Тим Ламбезис отсидел за подготовку убийства своей жены
Лидер группы Тим Ламбезис отсидел за подготовку убийства своей жены Фото:

Американская группа As I Lay Dying с лидером Тимом Ламбезисом, которого в 2013 году обвинили в подготовке убийства бывшей жены, едет с гастролями в Екатеринбург. Коллектив выступит на Урале 31 октября. 

«Спустя шесть лет As I Lay Dying возвращаются в Россию, где начнут свое большое европейское турне в поддержку 20-летия легендарного релиза Shadows Are Security. As I Lay Dying станут первой за последние три года рок-группой из США, подтвердившей выступление в России», — говорится в анонсе.

Помимо Екатеринбурга, группа приедет в Москву и Санкт-Петербург. Фанатов ждет эксклюзивная двухчасовая программа в рамках празднования 20-летия коллектива.

На Урал все чаще стали приезжать зарубежные звезды. За последний год в Екатеринбурге выступили хип-хоп команды ONYX и Dope D.O.D, южнокорейская группа W24, также планировал приехать звезда американского MTV Xzibit.

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Американская группа As I Lay Dying с лидером Тимом Ламбезисом, которого в 2013 году обвинили в подготовке убийства бывшей жены, едет с гастролями в Екатеринбург. Коллектив выступит на Урале 31 октября.  «Спустя шесть лет As I Lay Dying возвращаются в Россию, где начнут свое большое европейское турне в поддержку 20-летия легендарного релиза Shadows Are Security. As I Lay Dying станут первой за последние три года рок-группой из США, подтвердившей выступление в России», — говорится в анонсе. Помимо Екатеринбурга, группа приедет в Москву и Санкт-Петербург. Фанатов ждет эксклюзивная двухчасовая программа в рамках празднования 20-летия коллектива. На Урал все чаще стали приезжать зарубежные звезды. За последний год в Екатеринбурге выступили хип-хоп команды ONYX и Dope D.O.D, южнокорейская группа W24, также планировал приехать звезда американского MTV Xzibit.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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