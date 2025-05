В Екатеринбург летит культовый американский артист, который пытался убить жену

Лидер группы Тим Ламбезис отсидел за подготовку убийства своей жены Фото: Igor Vidyashev / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Американская группа As I Lay Dying с лидером Тимом Ламбезисом, которого в 2013 году обвинили в подготовке убийства бывшей жены, едет с гастролями в Екатеринбург. Коллектив выступит на Урале 31 октября. «Спустя шесть лет As I Lay Dying возвращаются в Россию, где начнут свое большое европейское турне в поддержку 20-летия легендарного релиза Shadows Are Security. As I Lay Dying станут первой за последние три года рок-группой из США, подтвердившей выступление в России», — говорится в анонсе. Помимо Екатеринбурга, группа приедет в Москву и Санкт-Петербург. Фанатов ждет эксклюзивная двухчасовая программа в рамках празднования 20-летия коллектива. На Урал все чаще стали приезжать зарубежные звезды. За последний год в Екатеринбурге выступили хип-хоп команды ONYX и Dope D.O.D, южнокорейская группа W24, также планировал приехать звезда американского MTV Xzibit.

