В Екатеринбург летит культовый американский артист, который пытался убить жену

Американская группа As I Lay Dying с лидером Тимом Ламбезисом, которого в 2013 году обвинили в подготовке убийства бывшей жены, едет с гастролями в Екатеринбург. Коллектив выступит на Урале 31 октября.
«Спустя шесть лет As I Lay Dying возвращаются в Россию, где начнут свое большое европейское турне в поддержку 20-летия легендарного релиза Shadows Are Security. As I Lay Dying станут первой за последние три года рок-группой из США, подтвердившей выступление в России», — говорится в анонсе.
Помимо Екатеринбурга, группа приедет в Москву и Санкт-Петербург. Фанатов ждет эксклюзивная двухчасовая программа в рамках празднования 20-летия коллектива.
На Урал все чаще стали приезжать зарубежные звезды. За последний год в Екатеринбурге выступили хип-хоп команды ONYX и Dope D.O.D, южнокорейская группа W24, также планировал приехать звезда американского MTV Xzibit.
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