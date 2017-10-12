Уральский банк разыгрывает миллион рублей среди вкладчиков

Запсибкомбанк объявил о старте своей ежегодной акции «Мечты на миллион». Участвовать в ней могут не только вкладчики, но и клиенты, оформившие кредитные договоры.
Участником акции станут все вкладчики, а так же лица, имеющие не закрытый кредитный договор на 1 апреля 2018 года. При этом те, кто получает на карту Запсибкомбанка зарплаты или пенсии — имеют двойной шанс на выигрыш.
«Каждый клиент — новый или действующий, имеет возможность принять участие в акции „Мечты на миллион“ и стать тем счастливчиком, выиграв 1 миллион рублей на осуществление своей мечты. Для клиентов, которые нам доверяют: получают зарплату или пенсию на карту Запсибкомбанка, мы предусмотрели особый бонус — шансы на выигрыш удваиваются. Шансы больше и у тех клиентов, которые „переведут“ свой кредит в Запсибкомбанк или оформят потребительский кредит. Помните, мечтать с Запсибкомбанком полезно, особенно, когда мечты осуществляются!» — отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.
Победителю о выигрыше будет сообщено по номеру телефона, указанному в договоре.