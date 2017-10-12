{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
10:56  12 октября 2017 0

Уральский банк разыгрывает миллион рублей среди вкладчиков

Клипарт , купюры, деньги, рубли
Стать миллионером может любой клиент банкаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Запсибкомбанк объявил о старте своей ежегодной акции «Мечты на миллион». Участвовать в ней могут не только вкладчики, но и клиенты, оформившие кредитные договоры.

Участником акции станут все вкладчики, а так же лица, имеющие не закрытый кредитный договор на 1 апреля 2018 года. При этом те, кто получает на карту Запсибкомбанка зарплаты или пенсии — имеют двойной шанс на выигрыш.

«Каждый клиент — новый или действующий, имеет возможность принять участие в акции „Мечты на миллион“ и стать тем счастливчиком, выиграв 1 миллион рублей на осуществление своей мечты. Для клиентов, которые нам доверяют: получают зарплату или пенсию на карту Запсибкомбанка, мы предусмотрели особый бонус — шансы на выигрыш удваиваются. Шансы больше и у тех клиентов, которые „переведут“ свой кредит в Запсибкомбанк или оформят потребительский кредит. Помните, мечтать с Запсибкомбанком полезно, особенно, когда мечты осуществляются!» — отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Победителю о выигрыше будет сообщено по номеру телефона, указанному в договоре.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров