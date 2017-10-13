Из-за затянувшихся судов судьба многих объектов в центре Кургана до сих пор не решена, их благоустройством никто не занимается. Фотокорреспондент «URA.RU» посетил проблемные точки.
Бурьяном по пояс заросла стройка Алексея Богомолова на улице Куйбышева. Сам застройщик сейчас занят судами — он обвиняется в том, что несколько участков в разных уголках города ему были выданы с нарушениями и за взятки. Приговор по делу еще не вынесен. Руководитель пресс-службы администрации города Елена Бессонова подтвердила, что судьба его участков будет понятна только после окончания процесса.
Много лет без движения находятся остатки дома бывшего «Спэлса», дольщики которого так и не дождались своих квартир. Еще в 2014 году участок приобрел застройщик Александр Бабочкин, но и он столкнулся с ворохом нерешенных проблем.
Жалуются горожане и на заброшенный фундамент кафе на улице Зорге — он перегородил проезд во дворы. Спустя два года пошли разговоры о необходимости сноса незаконченной стройки. Как быстро это свершится, не знает никто.
По-прежнему курганцев пугают развалины кафе «Ялта» в самом сердце города — в горсаду. Часть здания приставы снесли после судебного решения — она выступала за границы установленного участка. Судьба оставшегося помещения все еще решается в судах, подтвердили в пресс-службе мэрии.
Областной суд поставил точку в споре курганской епархии и мэрии — строительство гаража рядом с храмом Александра Невского в горсаду было признано незаконным, однако, зачитывая приговор, судья отметил, что решение в течение полугода может быть оспорено в Верховном суде. Недострой продолжает заслонять вид на главный храм Кургана.