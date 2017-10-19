{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Курганской области
13:31  19 октября 2017 0

В Кургане пострадавшие в аварии пассажиры попросили не лишать водителя автобуса прав

Автобусная остановка. Курган, пазик, автобус, мусор, остановочный комплекс 2городская больница
Виновник ДТП продолжает возить пассажировФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Водителя автобуса, который стал виновником ДТП в Кургане, суд решил не лишать водительских прав. Решение было принято с учетом мнения пострадавших в аварии, сообщил представитель потерпевших правозащитник Алексей Зарецкий.

Авария с участием двух автобусов произошла 1 июля, травмы различной степени тяжести получило десять человек, в том числе — кондуктор одного из автобусов. Моральный вред пострадавшим оценили в суммы от 50 до 150 тысяч рублей. Позже они также смогут получить страховое возмещение, его размер составит от 30 до 300 тысяч рублей, уточнил Зарецкий.

В ходе заседания виновник отметил, что не имеет другой возможности зарабатывать средства и гасить долг перед пострадавшими, кроме как работая водителем. Также он заявлял о технических неполадках, которые стали причиной того, что он не смог вовремя затормозить. Получить подробные комментарии у водителя оперативно не удалось, водитель рассказал, что находится на рабочем месте за рулем и не может ответить на вопросы корреспондента.

В 2017 году в Кургане наблюдается резкий всплеск аварий с участием маршрутных автобусов, несколько десятков человек пострадали, четверо погибли.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров