Водителя автобуса, который стал виновником ДТП в Кургане, суд решил не лишать водительских прав. Решение было принято с учетом мнения пострадавших в аварии, сообщил представитель потерпевших правозащитник Алексей Зарецкий.
Авария с участием двух автобусов произошла 1 июля, травмы различной степени тяжести получило десять человек, в том числе — кондуктор одного из автобусов. Моральный вред пострадавшим оценили в суммы от 50 до 150 тысяч рублей. Позже они также смогут получить страховое возмещение, его размер составит от 30 до 300 тысяч рублей, уточнил Зарецкий.
В ходе заседания виновник отметил, что не имеет другой возможности зарабатывать средства и гасить долг перед пострадавшими, кроме как работая водителем. Также он заявлял о технических неполадках, которые стали причиной того, что он не смог вовремя затормозить. Получить подробные комментарии у водителя оперативно не удалось, водитель рассказал, что находится на рабочем месте за рулем и не может ответить на вопросы корреспондента.
В 2017 году в Кургане наблюдается резкий всплеск аварий с участием маршрутных автобусов, несколько десятков человек пострадали, четверо погибли.