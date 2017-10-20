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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
11:52  20 октября 2017 0

Важнейший проект Ямала начнут строить в 2018 году. Дворкович одобрил

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, поезд, железная дорога, депо, станция екатеринбург пассажирский
Комиссия одобрила экономическую модель Северного широтного ходаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича приняла экономическую модель Северного широтного хода — участка новой железной дороги в 460 км.

Строительство, как пишут «Ведомости», начнется в 2018 году, а общая стоимость проекта оценивается в 130,5 млрд рублей, причем размер гранта из бюджета снизился втрое — до 10 млрд рублей по сравнению с предыдущей версией проекта. Срок окупаемости для концессионера при этом вырос почти на 8 лет — до 29-ти.

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Строительство железной дороги Обская — Надым — Пангоды обсуждается еще с 2006 года. Основной целью являетя увеличение транспортной доступности районов нефтегазодобычи. В концессию Северного широтного хода входит строительство железнодорожной части мостов через Надым и Обь и линии Салехард — Надым. Кроме того, 17,4 млрд рублей [выделяет Газпром] будут потрачены на реконструкцию и достройку участка Надым — Пангоды. Еще 105,5 млрд [выделит РЖД] пойдут на реконструкцию участков Пангоды до Коротчаево и от Коноши до Лабытнанги.

По предварительным подсчетам, к 2025 году объемы железнодорожных перевозок за счет Северного широтного хода из северных регионов в порты Северо-Запада вырастут на 23,4 млн. тонн, а при условии расширения инфраструктуры — на 42,4 млн. тонн, до 171,7 млн. тонн.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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