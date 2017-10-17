В Правительстве РФ 17 октября пройдет совещание рабочей группы по железнодорожному транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. Чиновники обсудят экономическую модель проекта Северный широтный ход.
Параметры проекта сильно изменились. Так, капитальный грант снижен с 30 до 10 млрд рублей, а срок окупаемости для концессионера вырос на 8 лет — до 29 лет. Обновление схемы позволит снизить затраты государственных структур. Однако найти инвестора в проект с таким сроком окупаемости будет сложно, пишет издание «Коммерсант».
При пересмотре проекта правительство намерено убрать плату для концендента Росжелнадзора, а срок окупаемости для него снизится с 11 до 6 лет. По данным издания, изменение параметров проекта связанно именно с желанием сократить затраты на него концендента.
Проект Северный широтный ход предполагает строительство железной дороги от станции Обской через Надым до Пангоды общей протяженностью 400 км. СШХ позволит увеличить транспортную доступность районов нефтегазодобычи.