В Кургане на пяти городских маршрутах с 1 ноября стоимость проезда повысится с 22 до 23 рублей. Уведомления об этом появились в автобусах.
Речь идет о маршрутах №12, 31, 301, 318 и 341, которые принадлежать предприятию «Транссервис» Алексея Кирпищикова. В разговоре с «URA.RU» предприниматель отметил, что в его компании это расценивают не как повышение, а скорее понижение тарифа. «У пассажиров будет возможность выбрать, сколько они заплатят за проезд, стоимость проезда по электронной карте может составить 15, 19 или 20 рублей», — пояснил Кирпищиков.
Представители компании отметили, что им не известно, последуют ли их примеру другие перевозчики.
Курганцы новость восприняли негативно. «За что повышают цены — чтобы летать, как самолеты, да сбивать людей, как собак?» — спрашивает Кристина Енина в сообществе «Типичный Курган» во «ВКонтакте», намекая на участившиеся случаи аварий с участием автобусов. «Если вы вдвоем — дешевле на такси доехать», — отмечает Илья Душутин.