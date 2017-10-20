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Главные новости Курганской области
14:31  20 октября 2017 1

В Кургане повысили цены на проезд в общественном транспорте. «Дешевле на такси!»

Разное. Курган, остановка, автобус, общественный транспорт, остановочный комплекс, пассажиры
На пяти маршрутах билет будет строить 23 рубляФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане на пяти городских маршрутах с 1 ноября стоимость проезда повысится с 22 до 23 рублей. Уведомления об этом появились в автобусах.

Речь идет о маршрутах №12, 31, 301, 318 и 341, которые принадлежать предприятию «Транссервис» Алексея Кирпищикова. В разговоре с «URA.RU» предприниматель отметил, что в его компании это расценивают не как повышение, а скорее понижение тарифа. «У пассажиров будет возможность выбрать, сколько они заплатят за проезд, стоимость проезда по электронной карте может составить 15, 19 или 20 рублей», — пояснил Кирпищиков.

Представители компании отметили, что им не известно, последуют ли их примеру другие перевозчики.

Курганцы новость восприняли негативно. «За что повышают цены — чтобы летать, как самолеты, да сбивать людей, как собак?» — спрашивает Кристина Енина в сообществе «Типичный Курган» во «ВКонтакте», намекая на участившиеся случаи аварий с участием автобусов. «Если вы вдвоем — дешевле на такси доехать», — отмечает Илья Душутин.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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