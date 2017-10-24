В Ноябрьске коммунальщики впервые применили бестраншейный метод ремонта канализационной сети. Рабочие не стали копать яму и повреждать асфальт, чтобы починить участок, а вмонтировали новую трубу в старую.
Такая система называется «труба в трубе», рассказали в пресс-службе компании «Энерго-Газ-Ноябрьск». После предварительной очистки участка коллектора через смотровые колодцы внутри старой трубы метровыми модулями с резьбовым соединением формируется новая. «Сужение внутреннего диаметра полностью компенсируется уменьшением сопротивления благодаря повышенной гладкости используемых труб из твердого полиэтилена. При этом все работы проводятся без остановки потока сточных вод», — отметили в пресс-службе.
Заместитель главного инженера АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Виктор Рахимов сообщил, что благодаря новому методу ремонта и рабочим, и жителям удалось избежать многих неудобств. «К примеру, участок нуждающегося в ремонте трубопровода находится на улице Советской, и часть его проходит под основной транспортной магистралью города. Традиционный способ предусматривает проведение земляных работ, повреждение асфальтового и бетонного покрытия. Проезжую часть пришлось бы перекрыть, причём не на пару дней, а недели на две», — сказал Рахимов.
В этом году новым методом подрядчики отремонтируют 143-метровый участок. Бестраншейный метод ремонта руководство «Энерго-Газ-Ноябрьска» планирует применять и в дальнейшем, особенно в местах плотной застройки и интенсивного движения автотранспорта.