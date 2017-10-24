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Главные новости Курганской области
11:39  24 октября 2017 0

В Кургане автобус въехал в остановку и сбил двух людей. ФОТО

Из-за гололеда утром 24 октября произошло 16 аварийФото: Любовь Рясова, «Типичный Курган»

В Кургане из-за гололеда автобус въехал в остановку. По данным очевидцев, пострадали двое горожан, которые ждали автобус на конечной станции по улице 9 Мая.

Фото инцидента разместила в сообществе «Типичный Курган» Любовь Рясова. По ее словам, мужчина, который ждал на остановке, по всей видимости, отделался легким испугом. После инцидента он встал и ушел. «А девушка сейчас ожидает скорую, предполагаем, что сломана нога», — отметила женщина.

На место прибыли сотрудники ГИБДД
Фото из сообщеста «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В городском отделе ГИБДД «URA.RU» заявили, что информация о ДТП пока не поступала в дежурную часть. На фото видно, что на место происшествия прибыла машина Госавтоинспекции. Из-за гололеда в Кургане утром 24 октября произошло 16 аварий.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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