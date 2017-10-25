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Главные новости Ямала
19:29  25 октября 2017 2

На Ямале вырастут штрафы за установку уличных розеток для обогрева автомобилей

Штрафы за розетки во дворах вырастут в несколько разФото: www.news.ykt.ru

Законодательное собрание Ямала планирует ужесточить ответственность за нарушение правил благоустройства. Размер штрафов за повторное нарушение предлагают увеличить в несколько раз. Под действие поправок попадут люди, устанавливающие на улицах электрические розетки для обогрева автомобилей, вандалы, водители, паркующиеся или ездящие по газонам, и прочие нарушители.

«Мы, с одной стороны, смягчим наказание. Те, кто попадется на нарушении в первый раз, смогут отделаться простым предупреждением или минимальным штрафом, в зависимости от тяжести нарушения. Но при этом мы ужесточим наказание за повторное нарушение. То есть, если в течение года человек второй раз попадется на том же нарушении, то размер штрафа для него будет в два-три раза больше», — отмечает один из авторов законопроекта, депутат Дмитрий Жаромских.

Минимальный размер штрафа составит от пятисот до двух тысяч рублей для физлиц, от 5 до 20 тысяч для должностных лиц, от 20 до 50 тысяч рублей для юрлиц. Соответственно, за повторные нарушения эти цифры будут удваиваться.

Отметим, что одно из самых распространенных нарушений для Ямала — это установка уличных электророзеток для обогрева автомобилей. Многие жители региона пользуются специальными электрическими котлами, чтобы согреть двигатель автомобиля, иначе в морозные дни машины просто не заводятся.

При этом в большинстве городов и поселков округа использование розеток на улицах запрещено муниципальными правилами благоустройства. Тем не менее соблюдение этой нормы почти не контролируется. За 2016 год и первую половину 2017-го административные комиссии региона рассмотрели всего семь таких нарушений.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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