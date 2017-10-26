{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Курганской области
14:55  26 октября 2017 0

В Кургане снегопад превратил колодцы в ловушки. Горожане проваливаются в канализацию один за другим

Зимний Курган., канализационный люк, колодец, зима
Пострадавшие не заметили опасные люки из-за снегаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане два человека провалились в открытые канализационные люки, которые занесло снегом. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

Первый случай произошел 24 октября в районе Некрасовского моста — в колодец провалился школьник. «Первую помощь оказали прохожие. Прибывшие на место спасатели разместили мальчика в своем автомобиле до прибытия медицинских работников», — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина. 25 октября в люк под мостом упал взрослый мужчина. Его достали с помощью специальной техники.

Как отметили в спасательной службе, опасные места огородили, чтобы избежать происшествий в будущем. В АО «Водный союз» агентству уточнили, что колодцы организацией не эксплуатируются, на чьем балансе они находятся — неизвестно.

Обрушившийся в начале недели на Курган снегопад создал большие проблемы городу: жители жалуются на неубранные тротуары и дворовые площадки, плохо почищенные дороги, сосульки и пласты снега, свисающие с крыш. Некоторые улицы покрылись коркой льда, из-за чего горожане стали чаще обращаться к медикам из-за травм после падений.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров