В Кургане два человека провалились в открытые канализационные люки, которые занесло снегом. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.
Первый случай произошел 24 октября в районе Некрасовского моста — в колодец провалился школьник. «Первую помощь оказали прохожие. Прибывшие на место спасатели разместили мальчика в своем автомобиле до прибытия медицинских работников», — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина. 25 октября в люк под мостом упал взрослый мужчина. Его достали с помощью специальной техники.
Как отметили в спасательной службе, опасные места огородили, чтобы избежать происшествий в будущем. В АО «Водный союз» агентству уточнили, что колодцы организацией не эксплуатируются, на чьем балансе они находятся — неизвестно.
Обрушившийся в начале недели на Курган снегопад создал большие проблемы городу: жители жалуются на неубранные тротуары и дворовые площадки, плохо почищенные дороги, сосульки и пласты снега, свисающие с крыш. Некоторые улицы покрылись коркой льда, из-за чего горожане стали чаще обращаться к медикам из-за травм после падений.