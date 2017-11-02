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Главные новости Ямала
19:10  02 ноября 2017 0

На Ямале связанный с мэрией бизнесмен торговал местами на кладбище

Похороны Вани Котова. Касли, могилы, кресты, кладбище
По приказу директора компании места на городском кладбище можно было купить за небольшую суммуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общество «Салехарддорстрой», владеет которым администрации Салехарда, наказали за продажу мест на кладбище. По приказу директора Раифа Казиева фирма предоставляла услуги по бронированию места погребения за 11,2 тыс. рублей, об этом рассказали в прокуратуре Ямала по итогам проверки.

Местами на Кладбище «Салехарддорстрой» торговал с 10 ноября 2015 года. Компания действовала незаконно, отмечают в окружной прокуратуре, потому что гражданам России по закону положен бесплатный участок для погребения тела или праха. Сколько участков было продано, в надзорной инстанции не уточняют.

После вмешательства прокуратуры незаконное бронирование земли для погребения было прекращено. Казиев был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Добавим, что это не первый раз, когда у представителей закона появляются претензии к директору «Салехарддорстроя». В прошлом году его обвинили в невыплате крупной суммы налогов. Следствие настаивало на том, что Казиев не заплатил налоги, чтобы покрыть другие долги предприятия и создать образ эффективного менеджера в глазах своего руководства. Тогда в суд для допроса был вызван даже глава администрации Салехарда Иван Кононенко. Однако суд Раифа Казиева оправдал.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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