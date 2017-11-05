В России значительно упала стоимость недавно вышедшего в продажу смартфона iPhone 8. Резкое снижение цены связано со стартом продаж нового гаджета iPhone X, который по всем показателям опережает предыдущие модели.
Если в Apple Store iPhone 8 с 64 гигабайтами памяти можно приобрести за 57 тысяч рублей, а модель на 256 гигабайт обойдется желающим в 69 тысяч рублей, то в точках розничной торговли его цена упала до 46 тысяч рублей, что является рекордной суммой с момента его выхода. Такой же смартфон с большим объемом памяти стоит 52 тысячи рублей, сообщает Nation News.
Эксперты полагают, что дальнейшего падения стоимости iPhone 8 ждать не стоит, поскольку компания Apple традиционно славится своим умением удерживать максимальную цену на продукцию длительное время, несмотря на появление улучшенных моделей.