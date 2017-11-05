{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 ноября 2017
04 ноября 2017
01:43  05 ноября 2017 0

Стоимость iPhone 8 в России упала до критической отметки

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, смартфон, айфон 8, гаджет, мобильный телефон, iphone, apple, iphone8
В точках розничной торговли цена смартфона составляет 46 тысяч рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

В России значительно упала стоимость недавно вышедшего в продажу смартфона iPhone 8. Резкое снижение цены связано со стартом продаж нового гаджета iPhone X, который по всем показателям опережает предыдущие модели.

Если в Apple Store iPhone 8 с 64 гигабайтами памяти можно приобрести за 57 тысяч рублей, а модель на 256 гигабайт обойдется желающим в 69 тысяч рублей, то в точках розничной торговли его цена упала до 46 тысяч рублей, что является рекордной суммой с момента его выхода. Такой же смартфон с большим объемом памяти стоит 52 тысячи рублей, сообщает Nation News.

Эксперты полагают, что дальнейшего падения стоимости iPhone 8 ждать не стоит, поскольку компания Apple традиционно славится своим умением удерживать максимальную цену на продукцию длительное время, несмотря на появление улучшенных моделей.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров