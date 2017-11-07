Силовики рассказали, почему техасский стрелок напал на церковь

Американские правоохранители считают, что мужчина, устроивший стрельбу в штате Техас, руководствовался личными мотивами. Поводом могли стать проблемы в семье злоумышленника.
По предварительной информации, действия мужчины не связаны с расовой или религиозной нетерпимостью, пишет RT. По данным силовиков, церковь, в которой предполагаемый преступник Девин Патрик Келли устроил пальбу, посещала его теща. До этого она получала от своего зятя сообщения с угрозами.
«На данный момент мы не открыли расследование о терроризме», — цитирует слова сотрудника ФБР «Федеральное агентство новостей».
5 ноября злоумышленник открыл стрельбу по прихожанам церкви в небольшом городке Сазерленд-Спрингс. В результате нападения погибли 26 человек, в числе которых была беременная женщина. Предполагаемый стрелок, скорее всего, покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге Дональду Трампу после трагедии.