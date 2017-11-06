Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге Дональду Трампу и всему американскому народу после трагедии, произошедшей в Техасе.
«Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — отмечено в официальной телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял в результате нападения своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление раненых, пишет «Федеральное агентство новостей».
5 ноября бывший военный открыл стрельбу из автоматической винтовки по прихожанам церкви баптистов в городе Сатерленд-Спрингс. В результате нападения погибли 26 человек, в числе которых была беременная женщина. Также получили ранения 20 человек, отмечает «Национальная служба новостей».
Как выяснилось, найденный мертвым стрелок ранее был судим за нападение на супругу и ребенка, сообщает агентство RT.