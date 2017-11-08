Мощный снегопад накрыл столицу Ямала. ФОТО

Коммунальщики Салехарда с раннего утра ликвидируют последствия снегопада
В Салехарде коммунальщики устраняют последствия снегопада, обрушившегося на город в ночь на 8 ноября. На уборку снега отправили 18 единиц спехтехники.
На патрулирование улиц еще 7 ноября вышла многофункциональная комбинированная машина, а с четырех часов утра устранением снежных заносов занялась и другая уборочная техника. В первую очередь коммунальщики взялись за расчистку тротуаров и центральных дорог. С момента начала снегопада на полигон уже вывезли около трех тысяч кубометров снега, сообщили в пресс-службе администрации столицы ЯНАО,
Жители Салехарда активно размещают в соцсетях фотографии заснеженного города и его окрестностей.
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