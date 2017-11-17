Курганские бизнесмены терпят убытки из-за чумы свиней

Присвоение Курганской области статуса «неблагополучной без вакцинации по африканской чуме свиней» приносит убытки местным предпринимателям. Уже сегодня сорваны поставки кормов в соседний регион.
В список неблагополучных из-за вируса АЧС Курганскую область внес Минсельхоз России. В регионы, где не зафиксированы вспышки болезни, нельзя вывозить фураж и корма для животных, в том числе кормовую пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо.
Новый статус повлиял на работу местных производителей. Исполнительный директор НПО «Белком» Олег Еремеев рассказал «URA.RU», что сегодня не удалось вывезти 50 тонн продукции в Свердловскую область. На предприятии надеются, что поставки возобновятся в выходные. «В ветеринарной службе нас попросили подготовить повторное письмо о том, что продукция подвергается термообработке. После этого нам разрешат доставлять корма по уральскому региону, но если проблема не решится в скором времени — урон будет серьезный», — заявил собеседник агентства.
Как уточнил «URA.RU» заместитель руководителя Россельхознадзора по Курганской области Владимир Черниенко, особый статус с региона может быть снят уже в ближайшее время — как только закончатся мероприятия на двух зараженных объектах. В этом случае как «неблагополучные» выделят лишь те территории, на которых был обнаружен вирус. Сегодня там уничтожают остатки инфицированного мяса, затем проведут дезинфекцию.
Напомним, наличие вируса АЧС ранее выявили на ООО «Мяспром» в селе Садовом Кетовского района, а также в морозильной камере цеха по адресу ул. Невежина, 3 в Кургане. Также под подозрением оказался Курганский центральный рынок, его закрыли 15 ноября. Сегодня торговая точка вновь работает, так как опасения специалистов не подтвердились.