Житель дома по адресу ул. Станционная, 12 в Кургане возмутился тем, как провели плановый капитальный ремонт в здании. По его словам, в одном из подъездов покрасили перила и положили плитку, «чтобы пустить пыль в глаза».
«Плиточкой ступеньки сделали, как новенькие, перильца покрасили, красота! Все чистенькое, скоро дом сдадут — сегодня-завтра», — иронично комментирует курганец в снятом им ролике при входе в подъезд. Затем на видео появляются обшарпанные стены и ступени, ведущие на верхние этажи. «Деньги облюбовали, а дальше и так пойдет! Никто же не будет подниматься, чтобы дальше посмотреть: дверь открыли — все нормально! А дальше- хоть трава не расти», — негодует автор ролика.
Как пояснил «URA.RU» заместитель генерального директора областного Фонда капитального ремонта Сергей Мясоедов, возмущение курганца необосновано: ремонт подъездов не входит в установленный перечень работ. Проводить его должна управляющая компания с помощью своих сил и средств. «В рамках капитального ремонта проводится только отделка входных групп, так как они относятся к фасаду здания», — уточнил собеседник.
Ранее «URA.RU» сообщало, что чиновники назвали фейком курганский подъезд «после бомбежки».