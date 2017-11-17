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Главные новости Курганской области
15:55  17 ноября 2017 0

Курганец удивился псевдокапремонту в своем доме. ВИДЕО

Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург, разруха, трещины в стенах, ветхое жилье, капремонт
После капитального ремонта подъезды выглядят все так же неприглядноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель дома по адресу ул. Станционная, 12 в Кургане возмутился тем, как провели плановый капитальный ремонт в здании. По его словам, в одном из подъездов покрасили перила и положили плитку, «чтобы пустить пыль в глаза».

«Плиточкой ступеньки сделали, как новенькие, перильца покрасили, красота! Все чистенькое, скоро дом сдадут — сегодня-завтра», — иронично комментирует курганец в снятом им ролике при входе в подъезд. Затем на видео появляются обшарпанные стены и ступени, ведущие на верхние этажи. «Деньги облюбовали, а дальше и так пойдет! Никто же не будет подниматься, чтобы дальше посмотреть: дверь открыли — все нормально! А дальше- хоть трава не расти», — негодует автор ролика.

Как пояснил «URA.RU» заместитель генерального директора областного Фонда капитального ремонта Сергей Мясоедов, возмущение курганца необосновано: ремонт подъездов не входит в установленный перечень работ. Проводить его должна управляющая компания с помощью своих сил и средств. «В рамках капитального ремонта проводится только отделка входных групп, так как они относятся к фасаду здания», — уточнил собеседник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что чиновники назвали фейком курганский подъезд «после бомбежки».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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