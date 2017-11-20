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Главные новости Курганской области
12:11  20 ноября 2017 0

«SOS!» В Кургане жильцы разрушенного аварийного дома остались без воды. ФОТО

Курганцы не поверили, что здесь могут жить людиФото Юлии Сабировой-Быченковой из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В Кургане расселили две трети аварийного дома, а жители оставшейся части остались без воды. Жильцы разместили фото полуразрушенного дома и мольбу о помощи в соцсетях. Пост озаглавили надписью «SOS!».

«Мы, жильцы дома ул. К. Мяготина, 36 (14 квартир, в которых живут пожилые люди, инвалиды, маленькие дети) в начале октября остались без горячей воды, с 16 октября и без холодной воды», — рассказали жители в сообществе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». «Наш дом и дом №14 по Тимофея Невежина соединены вставкой и имеют общие коммуникации. Две трети общего строения расселены в октябре этого года. Трубы, подающие воду, разворованы лицами без определенного места жительства, а администрация бездействует», — объясняют жители. По их словам, эта часть дома была признана аварийной лишь в 2016 году, поэтому не вошла в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на период до 2017 года (по ней расселяли дома признанные аварийными до 2012 года).

Коммуникации разворовали бомжи
Фото Юлии Сабировой-Быченковой из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

Фото обшарпанных домов с выбитыми стеклами повергло пользователей соцсетей в ужас. «Неужели в этих домах еще кто-то живет?» — удивился Егор Воскресенский. «Посмотрел фотографии, как в 1941 год попал», — пишет Серега Стрелков.

В пресс-службе мэрии пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время и предоставить ответ «URA.RU»

Замначальника управления ЖКХ областного департамента строительства Алексей Малыгин подтвердил нашему агентству, что аварийные дома, признанные таковыми после 2012 года, войдут в новый этап федеральной программы. Однако о ее старте пока официально не объявлено. «Мы свои списки держим наготове», — заверил Малыгин. Он напомнил, что расселенные дома должны снести до конца 2017 года. «Этот вопрос мы держим на контроле. Вопрос с подводом коммуникаций к оставшейся части дома должна решить администрация города», — отметил он и пообещал обратить на это особое внимание.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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