Модель и бизнесвумен Мария Погребняк отпраздновала свое 30-летие в ресторане Match Point в Москве. Жена нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка собрала на вечеринке звезд российского футбола и эстрады.
Интересно, что празднование дня рождения едва не сорвалось в последний момент — У Марии Погребняк поднялась высокая температура, пришлось даже ставить капельницу, пишут «Дни.ру». Впрочем, все обошлось, и планы именинницы на юбилей не поменялись. Весь вечер в заведении лилось рекой шампанское, а гостей развлекал певец Стас Костюшкин.
Среди собравшихся журналисты заметили футболиста Романа Павлюченко, с которым недавно расторг контракт футбольный клуб «Арарат». «Маша, помнишь, как я утром принес тебе цветы, когда твой муж спал?» — интригующе начал поздравление Павлюченко.
Огромные букеты Марии Погребняк также подарили звезды «Дома-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова. Последняя еще и посвятила подруге свои музыкальные хиты. «Я счастлива, что удалось всем собраться, что все мои самые любимые друзья тут», — прокомментировала свой юбилей Погребняк.
Знаменитости в соцсетях теперь делятся фотографиями с праздника и благодарят друг друга за вечер.
Павел Погребняк — бывший игрок сборной России по футболу, с августа 2015 года выступает за столичное «Динамо». По условиям контракта он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. 17 ноября спортсмен забил гол впервые за два года в матче 17-го тура молодежного первенства России с грозненским «Ахматом». Футболист отличился на 6-й и 57-й минутах.