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Главные новости Тюменской области
12:32  20 ноября 2017 0

«Порезать шины, поцарапать краску? Легко!» В Тюмени появился вымогатель, шантажирующий автомобилистов

Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, транспорт, парковка, автомобили
Негодяи грозят исцарапать машины тюменцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени появились автовымогатели — негодяи оставляют записки на лобовых стеклах машин, требуя у владельцев денег. Если владелец не заплатит, то его автомобиль может серьезно пострадать, предупреждают авторы посланий. Полиция начала проверку.

«Доброе утро! Оставили мне такую записку на машине возле дома, район Дом Печати. Кто сталкивался? Что делали? Есть ли смысл писать заявление?», — написала одна из тюменок в своем аккаунте в «Инстаграм» и опубликовала фотографию записки. «Порезать шины, поцарапать краску? Легко! — говорится там. — Уважаемый владелец этого авто! Человеку, не раз побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить надо! Во избежание действий 1 (первой строки). Прошу Вас сделать добровольный, благотворительный единоразовый взнос в размере 999 рублей на Киви-кошелек».

Такую записку нашла тюменка на своем автомобиле
Фото: страница в «Инстаграм» jenifersunny

«Ужас, — пишут пользователи. — Можно написать заявление, но в полиции скажут, что состава преступления еще нет». «Зато у полиции будет номер мошенников», — резонно отмечают другие. Некоторые и вовсе предполагают, что мошенники только пугают доверчивых автолюбителей и «смелости кроме как оставить записку больше не хватает».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что точно такую же записку нашел автолюбитель, чья машина была припаркована на улице Сургутской — это несколько сот метров от Дома Печати. «По данному факту проводится проверка», — подчеркнули в пресс-службе, напомнив, что два года назад в Тюмени появились такие же мошенники и даже текст записки идентичен. Тогда двоих негодяев задержали, полиция установила восемь эпизодов «работы» двух молодых людей.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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