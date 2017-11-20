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20 ноября 2017
15:10  20 ноября 2017 0

Поклонники не узнали певицу Любовь Успенскую. «Ничего, что я такая страшная с маской?» ФОТО

Любовь Успенская сильно преобразиласьФото: Instagram Любови Успенской

Певица Любовь Успенская могла сделать пластическую операцию на лице. Такой вывод сделали ее поклонники, побывав на фестивале «Эх, разгуляй!» и открытии караоке-клуба «Люба-Любонька».

Поводом для обсуждения Успенской послужили, в частности, отретушированные афиши, обложки и публикации в социальных сетях, на которых 63-летняя певица выглядит несколько иначе, нежели в жизни, пишет портал «Дни.ру». Одни пластические хирурги уверены, что Успенская изменила лицо армированными нитями, другие полагают, что звездную внешность от морщин и возрастных складок избавила круговая подтяжка лица, о чем свидетельствуют ставшие более узкими глаза и натянутая кожа.

Сама артистка в соцсетях призналась, что является поклонницей различных масок. «Ничего, что я такая страшная с маской на лице? И потом такая красивая на концерте!» — написала певица поклонникам в Instagram. Также она опубликовала фото с «сестрой-близняшкой» и снимок с композитором Юрием Антоновым и везде звезда шансона выглядит по-разному.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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