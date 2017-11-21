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21 ноября 2017
20 ноября 2017
01:28  21 ноября 2017 0

Бузова устроит «Бабий бунт». Телеведущая получила работу на Первом канале

Бузова Ольга, бузова ольга
Бывшая звезда «Дома-2» будет вести ток-шоу вместе с четырьмя другими звездными женщинамиФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова станет одной из ведущих нового ток-шоу на Первом канале под названием «Бабий бунт».

Бывшей звезде «Дома-2» составят компанию телеведущая Юлия Барановская, журналистка Софико Шеварднадзе, актриса Татьяна Васильева и радиоведущая Елена Абитаева.

Шоу «Бабий бунт» является женским взглядом на все, что происходит в мире. В эфире Первого канала пять женщин будут обсуждать самые актуальные новости, значимые политические события в стране и во всем мире, а также самые громкие скандалы шоу-бизнеса.

Программа не только расскажет о том, что творится в мире, но и объяснит, почему так все происходит. Премьера ток-шоу «Бабий бунт» назначена на 27 ноября, передает портал «Дни.ру».

Александр Черноскутов
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