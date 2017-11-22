В аварийный дом в Кургане вернулась вода

В признанном аварийным доме по улцие К. Мяготина, 36 в Кургане воды не было всего три часа, сейчас авария устранена. Такой ответ дала пресс-служба администрации города после материала «URA.RU» с жалобами жильцов.
Пятьдесят жителей дома, две трети которого расселили в преддверии скорого сноса, боятся, что сбои в водоснабжении будут регулярными, поскольку коммуникации в здании общие. Однако в пресс-службе мэрии «URA.RU» заверили, что ситуация находится под контролем профильного департамента и все аварии будут устраняться своевременно.
Дом по ул. К. Мяготина, 36 был признан аварийным лишь в 2016 году, поэтому не вошел в программу переселения из ветхого жилья на период до 2017 года. Оставшуюся часть дома планируют расселить позднее, когда начнет действовать новый этап федеральной программы.