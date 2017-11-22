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Главные новости Курганской области
11:18  22 ноября 2017 0

В аварийный дом в Кургане вернулась вода

Фотографии разваливающегося дома шокировали курганцевФото Юлии Сабировой-Быченковой из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В признанном аварийным доме по улцие К. Мяготина, 36 в Кургане воды не было всего три часа, сейчас авария устранена. Такой ответ дала пресс-служба администрации города после материала «URA.RU» с жалобами жильцов.

Пятьдесят жителей дома, две трети которого расселили в преддверии скорого сноса, боятся, что сбои в водоснабжении будут регулярными, поскольку коммуникации в здании общие. Однако в пресс-службе мэрии «URA.RU» заверили, что ситуация находится под контролем профильного департамента и все аварии будут устраняться своевременно.

Дом по ул. К. Мяготина, 36 был признан аварийным лишь в 2016 году, поэтому не вошел в программу переселения из ветхого жилья на период до 2017 года. Оставшуюся часть дома планируют расселить позднее, когда начнет действовать новый этап федеральной программы.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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