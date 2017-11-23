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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Курганской области
21:09  23 ноября 2017 0

К Новому году мэрия Кургана заказала елку за миллион. Старую сошлют на периферию

Зимний Курган., площадь ленина, новогодняя елка, курган, зима
Прошлогодняя елка украсит один из спальных районов городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новогодняя елка, которая в этом году украсит центр Кургана, обойдется городскому бюджету в миллион рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. Установить зеленую красавицу планируется не позже 22 декабря — к этой дате новогоднее оформление главной площади должно быть полностью окончено.

Как уточняют в мэрии, новая искусственная ель будет предназначаться для многоразового использования. Каркас прошлогодней собираются установить на площадке возле центра культуры и досуга «Современник» в Заозерном районе, где для жителей устраивают большой праздник.

На ледовый городок на площади по мотивам сказки «Конек-Горбунок» потратят более 6 миллионов рублей. Для развлечения детей и взрослых установят ледяные фигуры, лабиринт «Жар-Птица» и три необычных горки, в том числе 10-метровую «Рыбу-Кит». Также все желающие смогут сфотографироваться со снеговиком из стеклопластика, высота которого превысит два метра.

Праздничные мероприятия на центральной площади стартуют в 18:00 31 декабря. Новогодний фейерверк в этом году обойдется городу в 250 тысяч рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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