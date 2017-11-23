Новогодняя елка, которая в этом году украсит центр Кургана, обойдется городскому бюджету в миллион рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. Установить зеленую красавицу планируется не позже 22 декабря — к этой дате новогоднее оформление главной площади должно быть полностью окончено.
Как уточняют в мэрии, новая искусственная ель будет предназначаться для многоразового использования. Каркас прошлогодней собираются установить на площадке возле центра культуры и досуга «Современник» в Заозерном районе, где для жителей устраивают большой праздник.
На ледовый городок на площади по мотивам сказки «Конек-Горбунок» потратят более 6 миллионов рублей. Для развлечения детей и взрослых установят ледяные фигуры, лабиринт «Жар-Птица» и три необычных горки, в том числе 10-метровую «Рыбу-Кит». Также все желающие смогут сфотографироваться со снеговиком из стеклопластика, высота которого превысит два метра.
Праздничные мероприятия на центральной площади стартуют в 18:00 31 декабря. Новогодний фейерверк в этом году обойдется городу в 250 тысяч рублей.