Жители курганских новостроек обнаружили во дворе каток из нечистот. ФОТО

Курганцы, проживающие в жилом комплексе «Снегири» в Заозерном районе города, жалуются, что их двор утопает в сточных водах. Нечистоты, вытекающие из колодцев, издают неприятный запах, а при минусовой температуре по территории невозможно передвигаться — дороги покрыты толстой коркой льда.
«Вода бежит из колодцев по проезжей части, тротуарам и дальше — в реку Черную. Обращения в УК „Согласие“ не дают результатов, говорят, что „решают проблему“, а на деле — ни одной машины из аварийной службы, работы не ведутся», — рассказывает непредставившийся пользователь в группе «Аноним | Курган» во «ВКонтакте».
Жительница одного из домов, Екатерина, подвердила «URA.RU», что она и ее соседи страдают от этой ситуации достаточно долго. «Бывает, приезжают КамАЗы, сливают нечистоты в колодцы. Вечерами поднимается запах, а потом прорывает», — делится проблемой собеседница агентства.
В управляющей компании агентству получить комментарии не удалось — ответственные лица отсутствуют на своих рабочих местах.
В пресс-службе АО «Водный союз» «URA.RU» пояснили, что колодцы во дворах домов находятся на балансе другой организации. При этом в компании уточнили, что до сих пор имеет место проблема с перекачивающей установкой на сетях в этом районе — в начале недели специалистам вновь пришлось устранять аварию.
Осенью этого года администрация города приняла долгострои жилого комплекса «Апельсин» вблизи «Снегирей» без справок о готовности коммунальных систем. Коллектор, модернизация которого была проведена застройщиком СМУ КПД не до конца, не справляется с нагрузкой. Не решает проблемы и временная перекачивающая станция: выход канализационных вод на поверхность случается регулярно.