Серьезная авария произошла утром 30 ноября в Тюменской области. На автодороге Ишим—Бердюжье пассажирский автобус врезался в фуру, причиной стал сильный туман. Есть пострадавшие, в том числе дети.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, на четвертом километре трассы Ишим—Бердюжье столкнулись автобус, который выполнял рейс по маршруту Бишкек—Тюмень, и большегруз Mercedes. Фура от удара улетела в кювет, а автобус перевернулся на бок прямо на проезжей части.
По предварительным данным, причиной аварии стал сильный туман: водитель автобуса, который выезжал со второстепенной дороги, не заметил на главной фуру и не пропустил ее.
В Госавтоинспекции уточнили, что в автобусе находились 28 пассажиров. Тринадцать из них обратились за медицинской помощью, в том числе три ребенка. Одного из пострадавших медики госпитализировали.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, врачи скорой помощи и дорожные службы. Движение на этом участке трассы частично ограничено, но автомобильных заторов нет. Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.