{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
12:21  30 ноября 2017 0

Под Ишимом в ДТП попал междугородний автобус. Есть пострадавшие, в том числе дети. ФОТО

Авария случилась на автодороге Ишим—БердюжьеФото: ГИБДД по Тюменской области

Серьезная авария произошла утром 30 ноября в Тюменской области. На автодороге Ишим—Бердюжье пассажирский автобус врезался в фуру, причиной стал сильный туман. Есть пострадавшие, в том числе дети.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, на четвертом километре трассы Ишим—Бердюжье столкнулись автобус, который выполнял рейс по маршруту Бишкек—Тюмень, и большегруз Mercedes. Фура от удара улетела в кювет, а автобус перевернулся на бок прямо на проезжей части.

По предварительным данным, причиной аварии стал сильный туман: водитель автобуса, который выезжал со второстепенной дороги, не заметил на главной фуру и не пропустил ее.

1/4
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Госавтоинспекции уточнили, что в автобусе находились 28 пассажиров. Тринадцать из них обратились за медицинской помощью, в том числе три ребенка. Одного из пострадавших медики госпитализировали.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, врачи скорой помощи и дорожные службы. Движение на этом участке трассы частично ограничено, но автомобильных заторов нет. Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров