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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
18:51  30 ноября 2017 0

Экс-ректор крупнейшего тюменского вуза осужден за превышение должностных полномочий

Объединение вузов. Тюмень, новоселов олег
Ущерб, причиненный учебному заведению, составил больше миллиона рублейФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский суд вынес приговор бывшему ректору Тюменского индустриального университета Олегу Новоселову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили условный срок в один год и шесть месяцев с трехгодичным испытательным сроком. Ему также в обязательном порядке придется устроиться на работу, не менять место работы и жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию в установленные дни.

Помимо этого, Олег Новоселов лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях в течение двух лет.

Весной 2016 года, еще будучи ректором, Новоселов распорядился не привлекать одного из сотрудников структурного подразделения университета к работе на заводе. Просьбу он объяснил тем, что рабочий нужен ему для отделки личного дома. Помимо этого Новоселов дал указание о выплате ежемесячных стимулирующих средств разнорабочему в размере до 200 тысяч рублей. В период с мая по декабрь 2016 года в результате противоправных действий рабочему необоснованно было выплачено около 750 тысяч рублей в счет оплаты труда.

Ущерб, причиненный учебному заведению, составил больше миллиона рублей. Экс-ректор признал свою вину и полностью возместил ущерб, сообщили также «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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