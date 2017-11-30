Тюменский суд вынес приговор бывшему ректору Тюменского индустриального университета Олегу Новоселову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили условный срок в один год и шесть месяцев с трехгодичным испытательным сроком. Ему также в обязательном порядке придется устроиться на работу, не менять место работы и жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию в установленные дни.
Помимо этого, Олег Новоселов лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях в течение двух лет.
Весной 2016 года, еще будучи ректором, Новоселов распорядился не привлекать одного из сотрудников структурного подразделения университета к работе на заводе. Просьбу он объяснил тем, что рабочий нужен ему для отделки личного дома. Помимо этого Новоселов дал указание о выплате ежемесячных стимулирующих средств разнорабочему в размере до 200 тысяч рублей. В период с мая по декабрь 2016 года в результате противоправных действий рабочему необоснованно было выплачено около 750 тысяч рублей в счет оплаты труда.
Ущерб, причиненный учебному заведению, составил больше миллиона рублей. Экс-ректор признал свою вину и полностью возместил ущерб, сообщили также «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.